Mỹ mất máy bay hơn 100 triệu USD khi giải cứu phi công ở Iran

  • Thứ hai, 6/4/2026 13:21 (GMT+7)
Truyền thông Mỹ cho biết Washington đã mất ít nhất hai máy bay quân sự trị giá hơn 100 triệu USD/chiếc trong chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã bắn hạ các mục tiêu “xâm nhập”.

Ảnh chụp máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch tìm kiếm phi công bị mắc kẹt ở Iran. Ảnh: Reuters

Báo Wall Street Journal ngày 6/4 dẫn dữ liệu quân sự Mỹ cho biết các máy bay được sử dụng trong chiến dịch giải cứu tại Iran và sau đó bị phá hủy có giá trị hơn100 triệu USD mỗi chiếc.

Cụ thể, Mỹ đã triển khai dòng máy bay MC-130J trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi, trong đó thành viên thứ hai vừa được giải cứu thành công.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không quân Mỹ, MC-130J được thiết kế để đưa lực lượng vào và rút ra khỏi môi trường thù địch, đồng thời có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Máy bay này còn được trang bị các hệ thống phòng vệ hiện đại, bao gồm cảm biến đối phó với các mối đe dọa phòng không như tên lửa tầm nhiệt.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tự phá hủy hai chiếc MC-130J trong chiến dịch, song không tiết lộ chi tiết nguyên nhân mất máy bay.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ các “vật thể bay của đối phương” xâm nhập khu vực miền Trung nước này, đồng thời mô tả đây là một nỗ lực giải cứu “thất bại” của Mỹ. Một số hình ảnh do phía Iran công bố cho thấy xác máy bay tại hiện trường.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Qalibaf viết trên mạng xã hội: “Nếu Mỹ có thêm ba ‘chiến thắng’ như vậy, họ sẽ hoàn toàn suy sụp”.

Giới chức Iran cũng cho rằng nhiều phương tiện khác của Mỹ, bao gồm trực thăng và máy bay vận tải, đã bị phá hủy trong chiến dịch. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ngày 5/4, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu thành công thành viên thứ hai của phi hành đoàn chiếc F-15 bị bắn rơi tại Iran, khép lại chiến dịch kéo dài khoảng 36 giờ đầy căng thẳng ở khu vực Tây Nam nước này.

Trong suốt thời gian đó, lực lượng Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã chạy đua để tiếp cận viên sĩ quan Mỹ mất tích trước đối phương.

Giang Bùi/VOV.VN

Khoảnh khắc 'chết lặng' khiến chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran suýt đổ bể

Cuộc giải cứu ban đầu diễn ra gần như hoàn hảo. Dưới màn đêm, các đặc nhiệm Mỹ lặng lẽ thâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran mà không bị phát hiện, leo lên sườn núi cao khoảng 2.000 m và đưa phi công Mỹ tới một điểm hẹn bí mật trước bình minh. Rồi mọi thứ đột ngột dừng lại.

Israel ước tính Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa

Israel đánh giá Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ nước này, trong khi kho vũ khí của Hezbollah tại Lebanon vẫn còn khoảng 10.000 rocket tầm ngắn, truyền thông Israel đưa tin.

