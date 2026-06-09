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Thế giới

Chìm tàu chở dầu ngoài khơi Oman sau khi bị tấn công

  • Thứ ba, 9/6/2026 08:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tàu thương mại MT Marivex đang chở theo thủy thủ đoàn gồm 24 người Ấn Độ khi được báo cáo là bị nhắm mục tiêu gần đảo Masirah của Oman.

Theo tờ India Today, tín hiệu cứu nạn (SOS) từ thủy thủ đoàn được phát đi vào lúc 13h30 chiều thứ Hai (giờ địa phương).

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Marivex với lý do phương tiện cố tình tiến vào cảng của Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do Washington áp đặt.

Trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo: "Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã vô hiệu hóa tàu M/T Marivex treo cờ Palau khi phương tiện này di chuyển trong vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Oman để hướng về phía Iran". Phía Mỹ cáo buộc thủy thủ đoàn đã phớt lờ các chỉ thị từ lực lượng tuần tra.

CENTCOM cho biết thêm tàu Marivex đã bị chặn đứng hành trình sau khi một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln phóng đạn chính xác phá hủy buồng máy và hệ thống lái của con tàu.

Bộ Cảng biển và Hàng hải Ấn Độ đã xác nhận vụ việc và cho biết toàn bộ 24 thuyền viên gặp nạn đều an toàn sau khi lực lượng chức năng sở tại giải cứu thành công.

"Dựa trên thông tin sơ bộ, tất cả các thủy thủ Ấn Độ hiện đều an toàn và đã được các cơ quan chức năng Oman cứu hộ", Bộ Cảng biển và Hàng hải Ấn Độ tuyên bố vào tối thứ Hai. Cơ quan này nói thêm đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, Hải quân và Bộ Chiến tranh để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân.

Kênh NDTV đưa tin, tàu MT Marivex treo cờ Palau đang trong hành trình không chở hàng từ cảng Karwar (Ấn Độ) đến cảng Duqm (Oman) thì gặp nạn. Trước đó, Tổng liên đoàn Thủy thủ Ấn Độ cũng xác nhận đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một thành viên thủy thủ đoàn.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, MT Marivex là tàu chở dầu/hóa chất có chiều dài khoảng 41 m. Hệ thống định vị cập nhật trạng thái mới nhất của con tàu là "đang neo đậu" trên Biển Ả Rập.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải khu vực diễn biến phức tạp. Trước đó vào tháng 3, Hải quân Mỹ từng đánh chìm một tàu quân sự của Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.

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Minh Anh

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