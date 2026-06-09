Mỹ bác bỏ tuyên bố đánh chặn tên lửa Iran ở Israel

Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Mỹ chỉ khả thi nếu chính quyền Trump chấp nhận giải phóng 24 tỷ USD tài sản đang bị đóng băng.

Một quan chức Mỹ vừa bác bỏ tuyên bố từ phía Israel rằng quân đội Mỹ đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào Tel Aviv trong đêm qua.

Trả lời CNN, quan chức này khẳng định quân đội Mỹ không đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Iran. Đây là sự thay đổi cục diện đáng chú ý so với các đợt xung đột trước, khi Mỹ từng tiêu tốn lượng lớn tên lửa phòng không của mình để bảo vệ Israel trước làn đạn từ Iran.

Phát biểu trên hoàn toàn mâu thuẫn với khẳng định trước đó vào thứ Hai của một quan chức quân đội Israel, người tuyên bố Mỹ có hỗ trợ mạng lưới phòng không của nước này và đã bắn hạ một số tên lửa của Iran.

Dù vậy, nguồn tin của CNN xác nhận quân đội hai bên vẫn phối hợp chặt chẽ trong đêm thông qua Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trong đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã có hai cuộc điện đàm với Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper.

Trước đó, tình hình Trung Đông đột ngột căng thẳng trở lại khi Iran cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn bằng các hoạt động quân sự tại Lebanon. Đáp trả hành động này, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong ngày 8/6, Iran đã bắn gần 30 tên lửa đạn đạo vào Israel. Nhóm Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen cũng phóng thêm hai tên lửa, một quả bị đánh chặn và quả còn lại rơi trước khi tới lãnh thổ Israel.

Israel đã đáp trả bằng loạt hỏa lực khắp Iran, kích nổ nhiều mục tiêu tại Tehran, Tabriz, Karaj và Isfahan. Theo hãng thông tấn Tasnim, ghi nhận ban đầu cho thấy một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở trung tâm Tehran.

Phía Israel cũng tiến hành không kích một tổ hợp hóa dầu ở tây nam Iran cùng nhiều mục tiêu quân sự khác, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế các cuộc tấn công mới, theo Reuters.

Phía Israel xác nhận đã thực hiện chiến dịch này. Quân đội Israel tuyên bố lực lượng không quân nước này vừa hoàn thành "một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược" của Iran.

Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào tháng 4.

Vào thứ Hai, viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu: "Israel và Iran phải lập tức dừng việc nổ súng ngay lập tức”.

Theo Tổng thống Trump, cả Israel và Iran đều đang tìm kiếm một lối thoát cho đợt giao tranh mới nhất.

"Cả hai bên Israel và Iran đều đang hướng tới việc thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức trong các cuộc đàm phán cuối cùng. Hòa bình đang tiến triển, trừ khi sự thiếu hiểu biết hoặc ngu ngốc cản đường nó", Tổng thống Mỹ phát biểu trên nền tảng Truth Social của mình.

"Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và mọi thứ nên chuyển động nhanh chóng", ông Trump khẳng định.

Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào việc chính quyền Trump đồng ý giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran, một quan chức cấp cao của Iran chia sẻ với CNN hôm thứ Sáu, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ “bước vào một hành lang tăm tối” nếu tái khởi động chiến tranh.

Oong Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, phát biểu với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Tehran. “Quả bóng đang nằm trên sân của Trump”.