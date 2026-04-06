Tiết lộ vai trò của Israel trong chiến dịch giải cứu Đại tá phi công Mỹ tại Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho rằng chiến dịch giải cứu thành công phi công Mỹ mắc kẹt ở Iran là “một minh chứng nữa cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Israel và Mỹ”.

Máy bay chiến đấu F‑15E. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Hãng tin Reuters của Anh cho biết Israel đã hỗ trợ tình báo cho Mỹ trong một chiến dịch giải cứu một phi công Mỹ bị mắc kẹt tại Iran, đồng thời tạm dừng các cuộc tấn công trong khu vực để tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Theo kênh Fox News (Mỹ), Israel đã tham gia vào chiến dịch giải cứu và các quan chức Israel đã chia sẻ thông tin với Mỹ trong suốt quá trình tìm kiếm - cứu hộ.

Fox News cũng cho biết quân đội Israel đã góp phần ngăn chặn các cuộc không kích của Iran trong khu vực trong thời gian chiến dịch kéo dài 36 giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho rằng chiến dịch giải cứu thành công là “một minh chứng nữa cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Israel và Mỹ, ngay cả trong những thời điểm phức tạp nhất”,

Phát biểu trong một thông điệp video, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói: “Tôi khen ngợi các đối tác Mỹ của chúng tôi vì đã giải cứu an toàn tổ bay Mỹ”.

Israel đã hoãn các cuộc tấn công trong thời gian giải cứu

Đài CNN (Mỹ) dẫn lời một quan chức Israel cho biết nước này đã hoãn một số cuộc không kích dự kiến tại Iran vào ngày 3/4 để không cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ hai thành viên tổ bay trên chiếc tiêm kích F-15 bị bắn hạ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng chiến dịch giải cứu phi công F-15E đầu tiên vào ngày 3/4 liên quan đến việc lực lượng Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Iran trong 7 giờ ban ngày - một nhiệm vụ kéo dài và hiếm thấy khi phải phơi ra trước làn hoả lực của Iran.

Vào ngày 5/4, Tổng thống Trump cho biết thêm rằng hàng chục máy bay đã tham gia vào chiến dịch giải cứu.





Ông Trump gọi đây là một trong những chiến dịch táo bạo nhất

Ông Trump cho biết Mỹ đã giải cứu một sĩ quan quân đội, được xác định là một Đại tá, trong “một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ”.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 5/4, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng sĩ quan này bị mắc kẹt sau phòng tuyến đối phương trong địa hình núi non của Iran và bị các lực lượng thù địch truy đuổi trước khi được giải cứu an toàn trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục máy bay.

Dù viên sĩ quan bị thương, nhưng ông Trump cho biết, tình hình “sẽ ổn” và nói thêm rằng chiến dịch này diễn ra sau khi một phi công Mỹ khác đã được giải cứu trong chiến dịch riêng biệt vào ngày 3/4, điều chưa được công bố trước đó để tránh gây nguy hiểm cho chiến dịch thứ hai.

Ông Trump cho biết: “Theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí sát thương mạnh nhất thế giới, để đưa ông ấy trở về. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự mà hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các chiến dịch đã hoàn tất mà không có người Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương.

Tuy nhiên, Fox News sau đó đưa tin rằng viên sĩ quan được giải cứu đang trong tình trạng nguy kịch, và một số quân nhân Mỹ cũng bị thương trong chiến dịch nhưng hiện đã an toàn.

Sĩ quan hệ thống vũ khí được cho là đã ẩn náu trên một sườn núi cao sau khi rời khỏi khu vực máy bay rơi và kích hoạt thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp.

Theo tiết lộ hai cựu quan chức quân sự cấp cao với báo The New York Times, các máy bay Mỹ đã tấn công các đoàn xe Iran để ngăn họ tiếp cận vị trí của phi công, và một cuộc giao tranh đã nổ ra khi lực lượng Mỹ tiếp cận.

Các báo cáo có sự khác biệt về việc liệu có xảy ra một cuộc giao tranh lớn trên mặt đất hay không.

Theo Fox News, đã xảy ra một cuộc giao tranh quy mô lớn, và chiếc A-10 Thunderbolt II bị rơi tại Kuwait hôm 3/4 là một phần của chiến dịch giải cứu, trong khi nhiều chi tiết có thể chưa được công bố do tính chất phức tạp của nhiệm vụ.

Hàng chục máy bay đã tham gia chiến dịch, cùng với lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt và yểm trợ trên không quy mô lớn.

Theo The New York Times, chiến dịch huy động hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm, trực thăng, máy bay chiến đấu, cùng các năng lực tác chiến mạng, không gian và tình báo.

Trong khi đó báo The Wall Street Journal cho biết hai máy bay vận tải MC-130J của lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bị phá hủy trên mặt đất trong chiến dịch sau khi mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran, và các chỉ huy đã quyết định cho nổ các máy bay bị hỏng để tránh rơi vào tay đối phương.