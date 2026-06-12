Dãy số bí ẩn xuất hiện gần Nhà Trắng

Giới chức Mỹ mở cuộc điều tra sau khi dãy số “8647” bất ngờ xuất hiện trên thảm cỏ National Mall - khu vực sắp tổ chức hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày giành độc lập ở Washington DC.

Dòng chữ "8647" trên bãi cỏ khu National Mall ở Washington, DC (Mỹ) ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Bộ Nội vụ Mỹ ngày 11/6 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện dấu vết lớn trên bãi cỏ dường như tạo thành dòng chữ “8647” tại khu vực gần Đài tưởng niệm Thế chiến II.

Một nhiếp ảnh gia của Reuters đứng trên đỉnh Đài tưởng niệm Washington đã ghi lại hình ảnh dãy số này trước khi lực lượng chức năng có mặt. Trong đó, các số 8, 6 và 7 hiện lên khá rõ, còn số 4 dường như chưa được tạo hình hoàn chỉnh.

Ngay sau đó, Cảnh sát Công viên Mỹ cùng các thành viên Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới hiện trường để phong tỏa và kiểm tra khu vực.

Dãy số “8647” từ lâu đã trở thành biểu tượng được một bộ phận người phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng nhằm thể hiện sự phản kháng đối với chính quyền hiện nay. Tuy nhiên, các đồng minh của ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng cụm số này có thể bị hiểu là lời kêu gọi hành động bạo lực nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ.

Nguồn gốc của cụm số xuất phát từ thuật ngữ lóng “86” trong ngành dịch vụ ăn uống tại Mỹ, mang nghĩa “loại bỏ” hoặc “gạt bỏ”, kết hợp với số 47 - được cho là ám chỉ ông Trump trên cương vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Mỹ đã mô tả vụ việc là hành động “phá hoại điên rồ” và nhấn mạnh chính quyền liên bang luôn coi trọng mọi dấu hiệu có thể đe dọa đến sự an toàn của Tổng thống.

“Bộ Nội vụ xem xét nghiêm túc mọi mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Mỹ. Cảnh sát Công viên Mỹ sẽ điều tra vụ việc và truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan”, tuyên bố nêu rõ.

Hiện vẫn chưa xác định được dãy số trên được tạo ra bằng cách nào. Tại nhiều vị trí, cỏ đã chuyển sang màu nâu, khiến các con số nổi bật trên nền thảm cỏ xanh xung quanh.

Các nhà chức trách làm việc gần hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln sau khi nhận được thông tin về một dòng chữ. Ảnh: Reuters.

Theo Cảnh sát Công viên Mỹ, nguyên nhân gây ra hiện tượng đổi màu vẫn là một ẩn số. Các mẫu cỏ đã được thu thập để phục vụ công tác giám định, trong khi cuộc điều tra tiếp tục được triển khai.

Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ việc và chuyển mọi câu hỏi liên quan cho Bộ Nội vụ Mỹ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh National Mall đang được chuẩn bị cho chuỗi hoạt động quy mô lớn nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày giành độc lập. Tổng thống Trump được cho là đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp, chỉnh trang khu vực này, bao gồm dự án cải tạo Hồ Phản chiếu nằm gần Đài tưởng niệm Lincoln.

Từ ngày 25/6, National Mall dự kiến sẽ đón hội chợ “Great American State Fair” kéo dài 16 ngày, một trong những sự kiện trọng điểm trong chương trình kỷ niệm lịch sử của nước Mỹ.

Dãy số “8647” hiện cũng xuất hiện trong một vụ án hình sự gây nhiều chú ý tại Mỹ. Các công tố viên liên bang đã truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey với cáo buộc đe dọa Tổng thống Trump sau khi ông đăng tải lên mạng xã hội năm 2025 bức ảnh những vỏ sò trên bãi biển được sắp xếp thành dãy số này.

Ông Comey sau đó đã xóa bài đăng và khẳng định không biết “8647” có thể bị diễn giải thành lời kêu gọi bạo lực. Cựu lãnh đạo FBI tuyên bố sẽ bác bỏ các cáo buộc, đồng thời viện dẫn quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Mỹ bảo vệ.