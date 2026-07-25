Trung Quốc và các nước lên tiếng về mức thuế mới của Mỹ

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố áp dụng chính sách thuế mới, nhiều đối tác thương mại của Mỹ trên thế giới đã có phản ứng. Hai doanh nghiệp Mỹ cũng đã đệ đơn kiện.

Từ ngày 24/7, Mỹ áp mức thuế mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, với cáo buộc những nước này không ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Quyết định được đưa ra đúng thời điểm mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực.

Đây là bước đi đầu tiên của Nhà Trắng nhằm khôi phục hàng rào thuế quan gần như trên phạm vi toàn cầu, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách "thuế đối ứng" từ 10% đến 50% do ông Trump ban hành.

Trung Quốc tuyên bố phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương và khẳng định chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định: "Lập trường nhất quán của Bắc Kinh về các vấn đề kinh tế, thương mại với Mỹ. Theo đó, Trung Quốc phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương, đồng thời nhấn mạnh thương chiến không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào".

Australia và Brazil cho rằng các mức thuế mới là không có cơ sở và cho biết sẽ tìm cách yêu cầu Mỹ dỡ bỏ. Na Uy cũng tuyên bố "không có căn cứ" cho quyết định áp thuế mới. Trong khi, Canada phản ứng tương đối thận trọng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc một cách xây dựng với Mỹ về vấn đề này cũng như những vấn đề còn tồn đọng khác trong những tuần tới, vì lợi ích chung của người dân hai nước", Bộ trưởng phụ trách thương mại Mỹ của Canada, ông Dominic LeBlanc, cho biết.

Dù vậy, một số nước cũng ghi nhận rằng động thái áp thuế mới không gây xáo trộn đáng kể so với mức thuế hiện hành.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng phản đối các cáo buộc về lao động cưỡng bức, nhưng ghi nhận Mỹ vẫn đang tuân thủ cam kết trước đây với Thụy Sĩ về mức trần thuế tối đa 12,5% đối với nước này.

Bộ trưởng Thương mại Pháp Nicolas Forissier nhận định dù cơ sở pháp lý của quyết định áp thuế mới gây tranh cãi, nhưng các mức thuế mới vẫn giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng hơn.

Anh cũng ghi nhận động thái áp thuế mới sẽ không gây tác động tiêu cực. "Thỏa thuận giữa Anh và Mỹ vẫn đang được duy trì", người phát ngôn chính phủ Anh cho biết.

Một tàu chở container tại cảng Oakland, bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến khác, theo Reuters, hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ ngày 24/7 đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump về loạt thuế mới áp lên hàng hóa từ 60 đối tác thương mại trên thế giới. Hai doanh nghiệp này cho rằng chính sách thuế mới, giống như phần lớn các mức thuế trước đây của ông, đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống trong việc đánh thuế hàng nhập khẩu.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tại New York.