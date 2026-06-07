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Thế giới

Israel sắp có công trình mang tên Tổng thống Trump tại Jerusalem

  • Chủ nhật, 7/6/2026 16:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày 7/6, Nội các Israel sẽ bỏ phiếu về đề xuất đổi tên một trung tâm di sản - khảo cổ nằm trong khuôn viên Bảo tàng Rockefeller để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đề xuất do Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu trình lên. Theo đó, trung tâm di sản và khảo cổ hoạt động trong khu phức hợp bảo tàng sẽ mang tên ông Trump. Tuy nhiên, tên gọi mới sẽ áp dụng cho trung tâm này chứ không phải cho tòa nhà bảo tàng lịch sử.

Nằm đối diện góc Đông Bắc của khu Thành cổ Jerusalem, gần Cổng Hoa (Flowers Gate), Bảo tàng Rockefeller được xem là một trong những công trình kiến trúc nổi bật và dễ nhận biết nhất tại Jerusalem.

Công trình được xây dựng vào thập niên 1930 dưới thời Chính quyền Ủy trị Anh, nhờ khoản tài trợ lớn của nhà từ thiện John D. Rockefeller Jr.. Từ đó đến nay, nơi đây đóng vai trò là bảo tàng khảo cổ học về vùng đất Israel.

Sau khi Israel kiểm soát khu vực này kể từ sau Cuộc chiến tranh Sáu ngày năm 1967, địa điểm được Cơ quan Cổ vật Israel vận hành. Tuy nhiên, theo đánh giá của chính phủ, mức độ hoạt động tại đây vẫn chưa tương xứng với giá trị và tầm quan trọng của các hiện vật đang được trưng bày.

Nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa và giáo dục tại khu phức hợp, chính phủ Israel đã thành lập một nhóm công tác liên bộ để nghiên cứu các phương án phát triển. Nhóm này đề xuất thành lập một trung tâm di sản - giáo dục mới do Cơ quan Cổ vật Israel quản lý, đồng thời đặt tên trung tâm theo Tổng thống Donald Trump như một sự ghi nhận đối với sự ủng hộ mạnh mẽ mà ông dành cho Israel trong thời gian qua.

Trước khi đưa ra quyết định, Bộ Tư pháp Israel đã xem xét tính hợp pháp của việc đổi tên. Kết quả cho thấy bảo tàng chưa từng có tên chính thức là “Bảo tàng Rockefeller” và tên pháp lý của cơ sở này là “Bảo tàng Khảo cổ Palestine - Eretz Israel”. Do đó, việc đặt tên mới cho trung tâm di sản bên trong khuôn viên không vi phạm các quy định hiện hành.

Nếu được Nội các Israel thông qua, đây sẽ là một trong những động thái biểu tượng mới nhất của Israel nhằm ghi nhận vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ – Israel.

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https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-sap-co-cong-trinh-mang-ten-tong-thong-my-donald-trump-tai-jerusalem-20260607133228909.htm

TTXVN

Trump Donald Trump Jerusalem Israel Palestine Mỹ Israel tổng thống Mỹ Jerusalem

  • Jerusalem

    Jerusalem

    Jerusalem được thành lập từ thiên niên kỷ thứ 4 TCN, nằm trên lưu vực Địa Trung Hải và Biển Chết. Đây là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá. Hàng năm, hàng trăm nghìn giáo dân trên khắp thế giới đổ về vùng đất thánh này. Jerusalem là tâm điểm trong xung đột suốt nhiều năm qua giữa Israel và Palestine.

    Bạn có biết: Jerusalem là cội nguồn của 3 tôn giáo: Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do thái giáo.

    • Nhà nước quản lý: Israel
    • Diện tích: 125 km2
    • Dân số: 882.652 người

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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