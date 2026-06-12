Iran tuyên bố đánh trúng radar tại Bahrain, Mỹ hạ UAV Iran trên Hormuz

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tehran tuyên bố phá hủy một trạm radar chiến lược tại Bahrain, còn Washington thông báo đánh chặn UAV Iran ở eo biển Hormuz.

Cột khói bốc lên tại khu vực núi Dukhan hôm 11/6. Ảnh: Tasnim.

Ngày 11/6, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết các tên lửa nước này đã tấn công thành công trận địa radar cảnh báo sớm AR-327 đặt trên núi Dukhan, vị trí cao nhất của Bahrain với độ cao khoảng 134 m so với mực nước biển.

Theo Tasnim, đây là một trong những mục tiêu bị nhắm tới trong chiến dịch trả đũa của Tehran nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực sau các cuộc không kích trước đó của Washington.

Những hình ảnh được truyền thông Iran công bố cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ khu vực núi Dukhan. Các nhà phân tích thông tin nguồn mở (OSINT) cho biết đã xác định vị trí địa lý của hình ảnh này và cho rằng địa điểm xảy ra vụ nổ trùng khớp với khu vực ngọn núi.

Hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại cũng như tình trạng hoạt động của hệ thống radar sau vụ tấn công.

Mặc dù chưa rõ trạm radar AR-327 do quốc gia nào trực tiếp vận hành, nhiều chuyên gia quân sự nhận định cơ sở này có liên hệ mật thiết với mạng lưới giám sát và cảnh báo sớm của Mỹ tại vùng Vịnh.

Theo chuyên trang quốc phòng Defence Security Asia, radar trên nhiều khả năng đóng vai trò hỗ trợ phát hiện sớm các mối đe dọa trên không và giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực chiến lược này.

Lực lượng vũ trang Iran cùng ngày tuyên bố đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ có sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông. Trong số các mục tiêu được Tehran nêu tên có căn cứ không quân Sheikh Isa và khu vực đặt trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các cơ sở quân sự tại quốc gia này.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết các cuộc tấn công từ Iran đã khiến một người bị thương nhẹ, nhiều phương tiện bị cháy và một số ngôi nhà tại thành phố Hamad cùng thủ đô Manama bị hư hại.

Theo cơ quan này, phần lớn thiệt hại xuất phát từ mảnh vỡ của các máy bay không người lái (UAV) Iran bị hệ thống phòng không đánh chặn trên không.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông - chưa đưa ra bình luận về thông tin Iran tuyên bố đã phá hủy trận địa radar trên núi Dukhan.

Cùng thời điểm, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Nhiều hãng truyền thông Mỹ và quốc tế đưa tin Iran đã phóng UAV về phía các tàu thương mại đang di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này trong đêm 11/6.

Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Fox News rằng Iran dường như đã tìm cách tấn công các tàu thương mại quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin này, lực lượng Mỹ đã bắn hạ hai UAV tự sát của Iran trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã chặn một tàu bị cho là "vi phạm quy định" khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển mà Tehran tuyên bố đóng cửa trong bối cảnh đối đầu với Mỹ và các đồng minh tiếp tục gia tăng.

Khoảnh khắc Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng video được cho là ghi lại khoảnh khắc tàu USS Michael Murphy (DDG 112) phóng tên lửa hành trình Tomahawk để hỗ trợ các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6.