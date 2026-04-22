Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn, Iran nói 'vô nghĩa'

Tổng thống Mỹ thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm chờ đợi Iran đàm phán. Tuy nhiên, Tehran khẳng định động thái này là vô nghĩa chừng nào phía Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa cảng biển và bắt giữ tàu của nước này.

Mỹ chặn bắt tàu chở dầu liên quan Iran Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu liên quan đến Iran

Ngày 21/4, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã chặn và lên một tàu vận tải cho Iran. Phía Mỹ cáo buộc phương tiện này cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố.

Sự việc diễn ra tại khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cơ quan này khẳng định hoạt động ngăn chặn này tiếp tục thực thi trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Ngoại trưởng Iran: Lệnh phong tỏa của Mỹ là "hành động chiến tranh"

Ngày 21/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran cấu thành "hành động chiến tranh" và là hành vi vi phạm trực tiếp lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Araghchi khẳng định hành động tấn công tàu thương mại và bắt giữ thủy thủ đoàn của Iran là những bước leo thang vi phạm thỏa thuận ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sở hữu các phương thức để vô hiệu hóa lệnh hạn chế, đồng thời khẳng định năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia và đối đầu với các hành vi áp bức.

Bên cạnh đó, theo đài IRIB, ông Alireza Arafi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời của Iran, cũng lên tiếng cảnh báo trong ngày 21/4 rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong khi các cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn toàn khép lại sẽ tạo nên tiền lệ nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu.

“Nếu trong cộng đồng quốc tế xuất hiện tiền lệ rằng một quốc gia có thể bị tấn công ngay giữa lúc đàm phán, sẽ không còn quốc gia nào có thể tự tin ngồi vào bàn thương lượng nữa”, ông Arafi nói.

Phát biểu này được ông Arafi đưa ra không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Trong quá trình đó, ông Trump cho biết việc phong tỏa các cảng của Iran vẫn sẽ tiếp tục.

Mỹ và châu Âu áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran

Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, lệnh ngừng bắn giữa hai bên cũng đã hết hiệu lực.

Theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 14 cá nhân, công ty và máy bay tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Các cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc liên quan đến việc mua sắm, vận chuyển vũ khí, linh kiện vũ khí, sản xuất UAV.

“Iran phải chịu trách nhiệm về việc thao túng thị trường năng lượng toàn cầu và nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường bằng tên lửa và UAV”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Thời gian qua, Tehran đã sử dụng UAV để tấn công các cơ sở hạ tầng của Mỹ và các nước láng giềng tại vùng Vịnh như một cách để theo đuổi chiến tranh phi đối xứng với Mỹ.

Bên cạnh đó, theo CNN, trong ngày 21/4, tại cuộc họp ở Luxembourg, Liên minh châu Âu cũng đã thống nhất mở rộng trừng phạt Iran vì hạn chế hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Iran, nhưng hôm nay chúng tôi đồng thuận mở rộng cơ chế trừng phạt để nhắm tới những cá nhân chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm tự do hàng hải”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, cho biết.

Bà Kallas nhấn mạnh tự do hàng hải là “không thể thương lượng”: “Những thay đổi chóng mặt theo từng ngày về việc eo biển Hormuz mở hay đóng là hành động liều lĩnh. Hoạt động quá cảnh qua eo biển này phải được duy trì tự do và không bị tính phí”.

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn kiệt. Ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn, mà mong muốn một thỏa thuận lớn chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Ông cũng đồng thời ám chỉ rằng các lực lượng quân đội Mỹ đã "sẵn sàng hành động về mặt quân sự".

Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ lạc quan về thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ, đặc biệt là nhằm vào các tàu của Iran.

Iran công bố video khẳng định tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.

Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump gia hạn ngừng bắn “vô nghĩa”

Theo CNN, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng “bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện”, đồng thời gọi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz là một “cuộc bao vây”, “không khác gì ném bom”.

Ông Mohammadi đánh giá tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là động thái “không có ý nghĩa”, Tehran nên đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Tuyên bố của ông Mohammadi cho thấy sự thiếu tin tưởng của một số quan chức Tehran đối với Washington. Ông Mohammadi còn cáo buộc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn như một “chiêu câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ”, đồng thời nhấn mạnh “đã đến lúc Iran phải chủ động”.

Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi nước này đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Dựa trên thực tế rằng chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này cũng không bất ngờ. Và theo đề nghị của Thống chế Pakistan Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn tấn công vào Iran, cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra đề xuất thống nhất”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục phong tỏa, đồng thời trên mọi phương diện khác, cần duy trì trạng thái sẵn sàng”.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng lệnh đình chiến đã hết hạn, “do đó lệnh sẽ được gia hạn cho đến khi đề xuất của phía Iran được trình lên, các cuộc thảo luận kết thúc, theo cách này hay cách khác”.

Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Pakistan

Chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy trong 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad trong vòng đàm phán đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin với CNN, trong bối cảnh lộ trình tiếp theo vẫn còn nhiều bất định.

“Trong bối cảnh bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang chờ đề xuất từ phía Iran, chuyến đi tới Pakistan sẽ không diễn ra trong ngày 21/4 như đã định. Mọi cập nhật tiếp theo về cuộc gặp trực tiếp sẽ được Nhà Trắng công bố sau”, quan chức Mỹ cho biết.

Trước đó, ông Vance được lên kế hoạch di chuyển cùng hai đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan đàm phán với các quan chức Iran.

Ông Trump: Quân đội Mỹ đã 'xóa sổ' năng lực hạt nhân của Iran

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran.

Ông nhấn mạnh mức độ hủy diệt lớn đến mức phía Iran "không thể tiếp cận hay đào chúng lên được".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt "truyền thông tin giả" vì đã phê phán Chiến dịch Midnight Hammer (Búa tạ Nửa đêm) - cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Sự vắng mặt tại Islamabad

Vòng đàm phán dự kiến tại Islamabad tuần này đang thiếu đi một thành phần cốt lõi trong "công thức hòa bình" của Tổng thống Trump. Đó là sự hiện diện trực tiếp của chính ông.

Theo CNN, việc ông không tham gia có thể xuất phát từ hai lý do chính. Các nhà đàm phán Iran có cấp bậc thấp hơn nhiều so với cấp nguyên thủ quốc gia. Các rủi ro tiềm ẩn tại địa điểm đàm phán.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng sẽ xuất hiện vào phút chót. Ông khẳng định với giới báo chí tuần trước rằng bản thân "có thể đi" nếu một thỏa thuận chính thức được ký kết.

Mỹ và Iran đe dọa lẫn nhau

Trước đó, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố đe dọa lẫn nhau trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần chính thức kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này "sẵn sàng lật các quân bài mới trên chiến trường". Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với "những vấn đề chưa từng thấy trước đây" nếu lệnh ngừng bắn kết thúc vào thứ Tư mà không đạt được thỏa thuận nào.

Cuộc khẩu chiến diễn ra khi vòng đàm phán hòa bình lần thứ hai tại Pakistan đang rơi vào bế tắc. Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ một tàu mang cờ Iran gần eo biển Hormuz hôm 20/4, khiến Tehran giận dữ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf bày tỏ sự phẫn nộ đối với Tổng thống Trump vì hành vi "áp đặt phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn": “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các phương án tác chiến mới trên chiến trường".

Theo phân tích, Iran đang gửi đi một "thông điệp hỗn hợp": sẵn sàng đàm phán nhưng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản áp đặt từ phía Mỹ. Các điểm bế tắc hiện nay bao gồm một loạt vấn đề:

Quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế.

Bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo.

Vai trò và quan hệ của Iran trong khu vực. Pakistan chờ phản hồi từ Iran về đàm phán với Mỹ Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Tehran hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tham dự vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Islamabad. Ông Tarar khẳng định Pakistan đang kiên trì theo đuổi "con đường ngoại giao và đối thoại", đồng thời nhấn mạnh quyết định của Iran mang tính "then chốt" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực. Dù chưa có xác nhận chính thức, giới quan sát nhận định Tehran vẫn đang nỗ lực duy trì các kênh liên lạc ngoại giao.