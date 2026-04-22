Căng thẳng leo thang: Mỹ bắt tàu dầu, Iran dọa phá dầu mỏ Vùng Vịnh

Lầu Năm Góc vừa xác nhận các chiến dịch can thiệp hàng hải mới, đánh dấu bước leo thang trong nỗ lực triệt hạ huyết mạch kinh tế và quân sự của Tehran trên phạm vi toàn cầu.

Trang Gulf News ngày 21/4 cho biết Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đổ bộ và kiểm soát tàu M/T Tifani, một tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) dài 330m, khi phương tiện này đang di chuyển tại Ấn Độ Dương.

Dù treo cờ Botswana, phía Mỹ định danh đây là tàu "không quốc tịch".

Chiến dịch thực thi hàng hải quyết liệt

Dữ liệu từ Marine Traffic ghi nhận lộ trình của con tàu như sau: băng qua Dondra Head vào ngày 19/4 và tiến vào vùng biển Đông Nam Á vào ngày 20/4. Ngay sau đó, lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã thực hiện việc đổ bộ và kiểm tra phương tiện. Được biết, con tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô.

Giới chức quốc phòng Mỹ đang cân nhắc việc kéo tàu về nước hoặc bàn giao cho bên thứ ba trong những ngày tới.

Mỹ chặn bắt tàu chở dầu liên quan Iran Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Trước đó, ngày 19/4, tàu khu trục USS Spruance đã chặn đứng tàu container TOUSKA treo cờ Iran. Tổng thống Donald Trump xác nhận lực lượng Mỹ đã tiếp quản phương tiện để kiểm tra hàng hóa do nghi ngờ vận chuyển vật liệu liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo.

Sự việc này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Mỹ mở rộng áp lực hàng hải ra ngoài phạm vi Trung Đông, vươn tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này khẳng định một phương thức thực thi lệnh trừng phạt mang tính chất toàn cầu.

Việc Mỹ can thiệp trực tiếp tại các vùng biển xa cho thấy các mạng lưới này không còn an toàn trước sự giám sát quốc tế, làm suy yếu khả năng hoạt động của các đội tàu ngầm.

Mỹ có quyền hợp pháp để phong tỏa toàn cầu với Iran?

Các hoạt động này diễn ra ngay cả khi Tổng thống Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng mong manh. Washington khẳng định sẽ duy trì lệnh phong tỏa toàn diện và truy quét mọi mạng lưới vận tải bị nghi ngờ cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, từ dầu mỏ đến thiết bị điện tử quân sự, ở bất cứ nơi nào chúng hoạt động.

Trước hành động trên của Mỹ, ngày 21/4, Thiếu tướng Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định các hành động leo thang của Mỹ là một "sai lầm" chiến lược.

Iran tuyên bố sẽ hủy diệt các cơ sở dầu khí tại Vùng Vịnh nếu bất kỳ quốc gia nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc căn cứ quân sự để làm bàn đạp tấn công vào Iran.

Mỹ công bố video binh sĩ nhắm mục tiêu, cảnh báo tàu gần cảng Iran CENTCOM đã công bố video ghi hình ngày 20/4 cho thấy binh sĩ Mỹ trên trực thăng theo dõi thời gian thực và dùng súng máy phát cảnh báo một tàu hàng khi di chuyển gần các cảng Iran, buộc tàu phải quay đầu.

Gia hạn ngừng bắn nhưng tăng cường phong tỏa

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc tấn công sẽ được tạm hoãn cho đến khi các nhà lãnh đạo Iran "đưa ra được một đề xuất thống nhất" để chấm dứt chiến tranh. Động thái này diễn ra vào thứ Ba theo yêu cầu của các nhà trung gian Pakistan. Lệnh ngừng bắn trước đó dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Tư.

"Tôi đã chỉ thị cho quân đội tiếp tục lệnh Phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu về mọi mặt", ông Trump nói.

Theo Al Jazeera, lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài cho đến khi đề xuất của Iran được trình lên và các cuộc thảo luận kết thúc. Tuyên bố này cho thấy sự gia hạn là không có thời hạn cụ thể, ít nhất là từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump cho rằng chính phủ Iran đang "rạn nứt nghiêm trọng" và việc gia hạn là theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để các nhà lãnh đạo Iran có thể thống nhất lập trường.

Ông Mohammadi đánh giá tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là động thái “không có ý nghĩa”, Tehran nên đáp trả bằng biện pháp quân sự, theo CNN.

Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gọi việc phong tỏa các cảng là một "hành động chiến tranh" và vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại.

Trong khi đó, Thủ tướng Shehbaz Sharif bày tỏ lòng biết ơn đối với Trump vì đã đồng ý kéo dài thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thương lượng.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Con trai ông, Mojtaba Khamenei, đã lên thay thế vị trí tuy nhiên đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Mặc dù Trump khẳng định nội bộ Iran đang rạn nứt, các phóng viên của Al Jazeera tại Tehran cho rằng đây là một sự "hiểu lầm", vì ban lãnh đạo mới dưới thời Mojtaba Khamenei là một đội ngũ đã làm việc cùng nhau trong 15 năm qua và hiện đang nắm giữ các trung tâm ra quyết định.

Các yêu cầu cốt lõi của Mỹ để chấm dứt chiến tranh đang áp lực lên Iran gồm: Đóng cửa hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Hạn chế sản xuất tên lửa. Chấm dứt hỗ trợ cho các đồng minh khu vực như Hezbollah và Hamas. Mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Phía Iran nêu rõ lập trường khẳng định quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Từ chối sử dụng năng lực quân sự và các liên minh khu vực làm nhượng bộ. Không cho phép chuyển lượng uranium đã làm giàu ở mức độ cao ra khỏi đất nước.

Barbara Slavin, chuyên gia tại Stimson Center, nhận định rằng việc gia hạn này là cách để ông Trump "che đậy sự lúng túng" khi các cuộc đàm phán đang bế tắc và Iran đang tìm thấy đòn bẩy mới thông qua việc kiểm soát eo biển Hormuz.