Mỹ chủ động tiếp cận, Iran sẵn sàng lắng nghe đề xuất hòa bình

Nguồn tin thân cận từ Iran chia sẻ với CNN ngày 24/3 rằng Washington đã chủ động mở lời liên lạc với Tehran nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến tranh.

Nguồn tin này cho biết: “Với sự khởi xướng từ phía Washington, những ngày gần đây Mỹ và Iran đã có sự tiếp cận nhưng chưa có gì đạt đến mức đàm phán toàn diện. Các thông điệp đang được chuyển giao qua nhiều bên trung gian để xác định khả năng đạt được một thỏa thuận thực chất”.

Các đề xuất đang được xem xét không chỉ nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn, mà hướng tới một thỏa thuận cụ thể để chấm dứt hoàn toàn xung đột giữa Mỹ và Iran.

Nguồn tin này từ chối bình luận về tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Iran luôn sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất khả thi nào.

Iran sẵn sàng cung cấp các đảm bảo cần thiết về việc không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng khẳng định quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo CNN, Iran không yêu cầu gặp mặt hay đàm phán trực tiếp, nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu có một kế hoạch bền vững, đảm bảo lợi ích quốc gia và được cụ thể hóa bằng văn bản. Phía Iran kiên định yêu cầu bất kỳ đề xuất nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn mọi lệnh trừng phạt đang áp đặt lên nước này.

Trước đó, sáng ngày 24/3, chính quyền Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc hai bên đang tiến hành các cuộc trao đổi "rất tốt và hiệu quả" nhằm chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định: "Không có cuộc đàm phán nào với Mỹ". Ông đồng thời cho rằng những thông tin về đối thoại là "tin giả nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như giúp Mỹ và Israel thoát khỏi vũng lầy mà họ đang mắc phải".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng đưa ra thông điệp tương tự. Theo hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei cho biết Iran chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thảo luận trực tiếp nào với phía Mỹ, dù thừa nhận đã nhận được "các thông điệp từ một số quốc gia thân thiện liên quan đến đề nghị đàm phán của Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc tiếp xúc đã diễn ra vào ngày 22/3 với "một nhân vật cấp cao" của Iran, song không nêu rõ danh tính.

"Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi cũng vậy", người đứng đầu Nhà Trắng nói, đồng thời cho biết Washington đang tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày để chờ kết quả "các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ từng cảnh báo sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, quyết định trì hoãn chiến dịch quân sự được xem là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang cân nhắc lại mức độ leo thang.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã trao đổi với ông Trump và tin rằng "có cơ hội tận dụng" cuộc chiến để đạt được một thỏa thuận.

"Song song đó, chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công tại Iran và Lebanon", Thủ tướng Netanyahu nói. "Chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn trong bất kỳ thỏa thuận nào".