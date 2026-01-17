Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ cảnh báo về 'hoạt động quân sự' trên không phận Mexico

  • Thứ bảy, 17/1/2026 09:44 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cơ quan chức năng Mỹ vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu các hãng bay thận trọng khi hoạt động trên vùng trời Mexico và Trung Mỹ do nguy cơ liên quan tới “các hoạt động quân sự”.

Cơ quan quản lý hàng không Mỹ cảnh báo các hãng bay thận trọng khi hoạt động trên vùng trời Mexico và Trung Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành loạt thông điệp cảnh báo về những “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm”, trong đó nhấn mạnh khả năng gián đoạn hệ thống định vị toàn cầu (GPS) có thể ảnh hưởng tới hoạt động bay dân dụng, theo Reuters.

Theo FAA, các điện văn thông báo hàng không (NOTAM) đã được áp dụng đối với một số khu vực thuộc Mexico, Trung Mỹ, Panama, Bogota, Guayaquil và Mazatlan, cũng như các vùng trời phía đông Thái Bình Dương. Những cảnh báo này sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quốc gia trong khu vực. Washington gần đây tăng cường hiện diện quân sự tại phía nam Caribe, đồng thời phát động chiến dịch truy bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump cũng nhiều lần đề cập khả năng tiến hành các hành động quân sự khác, bao gồm cả việc nhắm tới Colombia.

Tuần trước, Tổng thống Trump cáo buộc “các băng đảng đang kiểm soát Mexico” và ám chỉ Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào những mục tiêu tại quốc gia láng giềng để trấn áp tội phạm.

Trước đó, sau cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào Venezuela rạng sáng 3/1, FAA đã áp đặt các hạn chế bay trên diện rộng tại khu vực Caribe, khiến nhiều hãng hàng không lớn buộc phải hủy hàng trăm chuyến.

Đáng chú ý, hồi tháng trước, một máy bay chở khách của hãng JetBlue suýt va chạm với máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ tại khu vực cách không phận Venezuela khoảng 65 km. Phi hành đoàn JetBlue cho biết máy bay quân sự không bật thiết bị phát đáp và bất ngờ cắt ngang đường bay của phi cơ dân dụng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn hàng không.

