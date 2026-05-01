Mỹ cân nhắc triển khai tên lửa siêu vượt âm tới Trung Đông

Quân đội Mỹ đề xuất triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle dù chưa hoàn tất thử nghiệm, trong bối cảnh lo ngại Iran né tránh các hệ thống tấn công hiện tại.

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề xuất triển khai các tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle - loại vũ khí vẫn chưa hoàn tất thử nghiệm - tới Trung Đông, Bloomberg đưa tin hôm 30/4, dẫn các nguồn thạo tin.

Loại đạn mới này, còn được biết đến với tên gọi Vũ khí Siêu vượt âm Tầm xa (LRHW), được phát triển từ năm 2018, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ USD nhằm giúp Lầu Năm Góc bắt kịp Nga và Trung Quốc - hai quốc gia đã đưa vũ khí siêu vượt âm vào biên chế. Tuy nhiên, chương trình liên tục chậm tiến độ và đến nay hệ thống vẫn chưa được tuyên bố đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ.

Đề xuất triển khai LRHW được đưa ra dựa trên thông tin tình báo cho thấy Iran đã di chuyển các bệ phóng tên lửa đạn đạo ra ngoài tầm bắn của tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), theo một nguồn tin trực tiếp nắm vấn đề. Hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Đáng chú ý, PrSM - loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến trung, dự kiến thay thế hệ thống ATACMS đã lỗi thời - cũng từng được sử dụng trong thực chiến mà chưa trải qua đầy đủ quy trình thử nghiệm.

Trong các đợt giao tranh, loại tên lửa này đã được sử dụng với cường độ cao, đến mức một đơn vị Lục quân Mỹ được trang bị PrSM đã tiêu hao toàn bộ kho dự trữ, theo xác nhận của một quan chức hồi đầu tháng.

Dù Mỹ vẫn còn một số tên lửa PrSM trong kho, nguồn cung có thể không đủ nếu xung đột với Iran bùng phát trở lại. Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 tên lửa trước năm tài khóa 2024 và thêm 250 quả trong năm 2025, song chưa rõ số lượng đã được bàn giao thực tế.

PrSM cũng gây tranh cãi trong các đợt tấn công Iran do Mỹ và Israel thực hiện, khi bị nghi liên quan đến ít nhất một vụ gây thương vong lớn. Theo tờ New York Times, một tên lửa PrSM nhiều khả năng đã được sử dụng trong cuộc không kích ngày 28/2 nhằm vào một trường học và nhà thi đấu tại thành phố Lamerd (miền nam Iran), khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Vụ tấn công này xảy ra ít phút sau vụ tấn công vào trường nữ sinh tại Minab khiến 175 người tử vong.

Lầu Năm Góc đã bác bỏ cáo buộc kể trên, khẳng định không nhắm mục tiêu vào bất kỳ địa điểm nào tại Lamerd trong ngày hôm đó, đồng thời cho rằng vật thể xuất hiện trong các đoạn video là tên lửa hành trình Hoveyzeh do Iran sản xuất.

Tuy nhiên, New York Times sau đó tiếp tục giữ nguyên đánh giá ban đầu, dẫn lời các chuyên gia nhận định vật thể trong hình ảnh mang đặc điểm của PrSM và không có dấu hiệu của loại tên lửa do Iran chế tạo.