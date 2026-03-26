Mỹ ấn định ngày gặp ông Tập, Bắc Kinh chưa hồi đáp

  • Thứ năm, 26/3/2026 08:16 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Nhà Trắng công bố thời điểm mới cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào giữa tháng 5, trong khi phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch này.

Nhà Trắng ngày 25/3 (giờ Mỹ) thông báo đã chốt lịch mới cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau nhiều tuần trì hoãn và đồn đoán liên quan đến tình hình quốc tế, theo SCMP.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15/5.

"Tôi vui mừng thông báo rằng cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ diễn ra tại Bắc Kinh", bà Leavitt nói.

Trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Tập là "nhà lãnh đạo rất đáng kính", đồng thời cho biết các đại diện hai bên đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuyến thăm mà ông mô tả là mang tính lịch sử.

"Tôi rất mong được dành thời gian với Chủ tịch Tập trong một sự kiện mà tôi tin chắc sẽ mang tầm vóc trọng đại", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào ngày 14-15/3, theo thông tin từ Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng xác nhận sẽ có chuyến thăm đáp lễ trong năm nay, khi ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania dự kiến tiếp đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tại Washington, dù thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Trả lời câu hỏi về việc liệu hội nghị có bị ảnh hưởng bởi xung đột Mỹ-Israel với Iran hay không, bà Leavitt cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc điều chỉnh lịch trình. Bà nhấn mạnh ông Tập hiểu rằng việc ông Trump ở lại Mỹ trong giai đoạn "các hoạt động quân sự đang diễn ra" là rất quan trọng.

Đáng chú ý, Bắc Kinh hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức về thông báo từ phía Mỹ. Sự im lặng này khiến giới quan sát tiếp tục theo dõi sát sao mức độ sẵn sàng của Trung Quốc đối với hội nghị được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Đại Hoàng

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

