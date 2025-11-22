Elon Musk kiếm nhiều hơn cả loạt ngành của Mỹ cộng lại

Tỷ phú Elon Musk vừa được tăng lương và theo một báo cáo mới, CEO Tesla giờ đây có thể kiếm nhiều tiền hơn toàn bộ giáo viên tiểu học ở Mỹ cộng lại.

Mức thu nhập trung bình 100 tỷ USD mỗi năm của tỷ phú Elon Musk thậm chí cao hơn tổng lương hàng triệu người lao động tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hồi đầu tháng, cổ đông Tesla đã thông qua gói lương thưởng trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk - mức thù lao được Reuters mô tả là lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Ở tuổi 54, Musk hiện là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng hơn 466 tỷ USD , theo Forbes.

Dù theo thỏa thuận, Musk có khả năng kiếm được 1.000 tỷ USD từ cổ phiếu trong 10 năm tới, một số nghĩa vụ chi trả kèm theo có thể kéo tổng giá trị xuống còn khoảng 878 tỷ USD .

Nếu đạt trọn gói 1.000 tỷ USD , Musk sẽ kiếm trung bình 100 tỷ USD mỗi năm. Với mức này, theo phân tích dữ liệu của Washington Post, người giàu nhất hành tinh sẽ thu về nhiều hơn 3 tỷ USD mỗi năm so với tổng lương của 1,4 triệu giáo viên tiểu học tại Mỹ.

Không chỉ vượt xa nghề giáo, Musk còn “bỏ xa” nhiều nhóm lao động thiết yếu khác. Mỗi năm, Musk sẽ kiếm nhiều hơn 72 tỷ USD so với thu nhập cộng lại của 108.000 bác sĩ gia đình tại Mỹ. Ông cũng vượt tổng thu nhập của hơn 1 triệu công nhân xây dựng, chênh lệch khoảng 46 tỷ USD .

Tuy vậy, Musk không vượt mọi ngành nghề. Mức thu nhập dự kiến hàng năm của ông tương đương tổng thu nhập của 3,2 triệu nhân viên thu ngân trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, 747.750 luật sư của Mỹ vẫn “qua mặt” Musk, với thu nhập gộp cao hơn khoảng một phần tư so với mức trung bình dự kiến của ông.

Hơn 75% cổ đông Tesla đã bỏ phiếu ủng hộ gói trả lương khổng lồ này. Thông tin được công bố đã khiến cuộc họp cổ đông thường niên tại Austin, Texas, bùng nổ tiếng reo hò.

“Tôi xin cảm ơn hội đồng quản trị Tesla vì sự ủng hộ to lớn. Chúng ta có một hội đồng tuyệt vời, những cổ đông tuyệt vời... Điều chúng ta sắp bắt đầu không chỉ là chương mới của Tesla, mà là cả một cuốn sách mới”, Musk phát biểu.

Ngoài Tesla, Musk còn sở hữu nhiều công ty công nghệ khác như SpaceX, mạng xã hội X và công ty thần kinh học Neuralink. Tỷ phú này từng có quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump và từng dẫn dắt Bộ Tối ưu hóa Hiệu quả Chính phủ trong vài tháng đầu năm nay.

Dù cả hai từng xảy ra mâu thuẫn căng thẳng hồi mùa hè, quan hệ giữa ông Trump và Musk dường như đã dịu lại.

“Mọi chuyện ổn cả. Tôi thích Elon, tôi luôn thích Elon. Có lúc hợp, có lúc không, nhưng rất ít. Anh ấy là người tốt, rất tài năng. Tôi luôn quý mến anh ấy”, ông Trump nói về Musk tháng trước.