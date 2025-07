Mức giá Gyokeres gây ngỡ ngàng

Arsenal chọn Gyokeres là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè này. Ban đầu, Sporting Lisbon kiên quyết với mức giá yêu cầu, dẫn đến quá trình đàm phán kéo dài. Sau cùng, Arsenal và Sporting được cho là đạt thỏa thuận về mức phí 55,1 triệu bảng, cộng thêm khoảng 8,7 triệu bảng phụ phí.

Tuy nhiên, truyền thông Anh cho hay Arsenal có thể chi ít hơn so với mức giá được đồn đoán. Thực tế, "Pháo thủ" chỉ trả 50,5 triệu bảng ngay lập tức, tiết kiệm được khoảng 5 triệu bảng so với con số ban đầu, với 7 triệu bảng là khoản phụ phí. Điều này đồng nghĩa tổng giá trị thương vụ rơi vào khoảng 57,5 triệu bảng thay vì 63,8 triệu bảng.

Quy định tại Bồ Đào Nha yêu cầu các câu lạc bộ phải công khai các con số cụ thể thông qua một thông báo chính thức, và khi thương vụ hoàn tất, số tiền chính xác mà Arsenal phải trả sẽ được công khai.

Đây là bước đi khôn ngoan trong khâu đàm phán của Arsenal, khi trước đó Sporting yêu cầu lên tới 87 triệu bảng cho chân sút người Thụy Điển. Với việc tiết kiệm được một khoản lớn từ mức giá ban đầu, Arsenal có thể đầu tư thêm vào các thương vụ khác.

Trước Gyokeres, Arsenal ký hợp đồng thành công với Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke và Cristhian Mosquera. Arsenal quyết tâm giải cơn khát danh hiệu Premier League, sau ba mùa liên tiếp về nhì.

