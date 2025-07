'Bom tấn' Gyokeres đã nổ

Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ thương vụ bom tấn Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon với tổng giá trị lên tới 73,5 triệu euro.

Theo The Athletic, mọi khâu cuối cùng đang được hoàn tất để Arsenal công bố thương vụ bom tấn Viktor Gyokeres với phí chuyển nhượng lên đến 63,5 triệu euro trả trước, cộng thêm 10 triệu euro phụ phí kích hoạt.

Cuộc đàm phán kéo dài trong hè 2025 chủ yếu bởi hai CLB tranh luận về tính khả thi và điều kiện của khoản tiền thưởng thêm, song chỉ còn một số điều chỉnh nhỏ trước khi ký kết hợp đồng.

Gyokeres hứa hẹn mang đến sức sống mới cho hàng công Arsenal.



Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất tối 22/7. "Hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài tới tháng 6/2030 được soạn sẵn, chờ ngày ký", Romano thông tin thêm.

Arsenal cần một số 9 thực thụ sau khi các chân sút như Kai Havertz hay Gabriel Jesus chưa đáp ứng được kỳ vọng. Gyokeres chỉ muốn khoác áo Arsenal, bất chấp sự quan tâm từ MU. Tại Sporting, Gyokeres là chân sút số một châu Âu mùa trước với 54 bàn thắng sau 52 trận.

Phong cách thi đấu của anh phù hợp với Arsenal, đó là nhanh, mạnh, chạy không bóng liên tục và tận dụng tốt không gian phía sau hàng phòng ngự. Gyokeres không cao to nhưng có khả năng xoay sở ở khoảng không rộng. Điểm yếu duy nhất của Gyokeres là khả năng không chiến.

HLV Mikel Arteta hiện có tại Emirates một dàn tân binh ấn tượng gồm Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, và Cristhian Mosquera. Nhưng ký hợp đồng Gyokeres là bước ngoặt quan trọng, hứa hẹn giúp Arsenal giải cơn khác danh hiệu Premier League sau nhiều năm chờ đợi.