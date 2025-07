Gyokeres tức giận

Gyokeres muốn rời Sporting hè này để tìm kiếm thử thách mới, và Arsenal là điểm đến mơ ước. Nhưng bất đồng giữa cầu thủ và ban lãnh đạo Sporting, đặc biệt Chủ tịch Federico Varandas, khiến vụ việc trở nên căng thẳng.

Gyokeres đình công, từ chối hội quân trong giai đoạn tiền mùa giải, qua đó bị CLB Bồ Đào Nha phạt tiền và xử lý kỷ luật.

Việc Sporting ép giá đã khiến Gyokeres nổi giận. Theo Record, phía đội ngũ pháp lý phản đòn bằng cách gửi thư chính thức tới Sporting, trong đó khẳng định tiền đạo 27 tuổi hành động như vậy vì CLB không giữ lời hứa cho anh ra đi với mức giá thỏa thuận trước đó.

Dù bị cuốn vào rắc rối pháp lý, khả năng Gyokeres cập bến Emirates gần như không thể đảo ngược. Arsenal và Sporting thống nhất mức phí ban đầu 55 triệu bảng, nhưng vẫn đang thương lượng nốt cấu trúc khoản thưởng bổ sung trị giá khoảng 8,7 triệu bảng.

HLV Mikel Arteta, khi được hỏi về thương vụ trong buổi họp báo tại châu Á trong tour du đấu Singapore và Hong Kong, từ chối bình luận: "Tôi không thể nói gì về những cầu thủ chưa thuộc đội bóng của chúng tôi. Khi có gì cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo".

Arteta kín tiếng, song ai cũng hiểu Arsenal rất khao khát có được một trung phong đẳng cấp. Với 39 bàn thắng tại giải quốc nội mùa trước, Gyokeres là cái tên được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể hàng công "Pháo thủ".

Arsenal cũng bận rộn củng cố đội hình. Họ đưa về Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard và Noni Madueke, trong khi trung vệ Cristhian Mosquera cũng chuẩn bị hoàn tất thủ tục đến London.

