Ám ảnh mới của Haaland

Sau 27 năm chờ đợi, Na Uy trở lại World Cup và điều đó ngay lập tức biến giải đấu này thành nỗi ám ảnh mới của Erling Haaland.

Từ khoảnh khắc ghi bàn quyết định trước Italy tại San Siro, tiền đạo số một của bóng đá Na Uy không còn che giấu khát vọng chinh phục sân khấu lớn nhất thế giới. Anh ghi bàn không ngừng, gánh vác đội tuyển và tự đặt lên vai áp lực khổng lồ.

World Cup gọi tên Haaland

Nhưng với Haaland, áp lực không phải gánh nặng. Nó là động cơ. Trong bối cảnh vừa phải duy trì phong độ đỉnh cao ở Manchester City, vừa chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland đang bước vào giai đoạn bản lề.

Đây là lúc tham vọng cá nhân, khát vọng dân tộc và giới hạn thể chất giao nhau. Và nếu có một cầu thủ sẵn sàng sống cùng nỗi ám ảnh đó, thì đó chính là Haaland.

World Cup chưa bao giờ là câu chuyện quen thuộc với Na Uy. Lần gần nhất họ góp mặt là năm 1998. Khi ấy, Erling Haaland thậm chí còn chưa ra đời.

Vì thế, tấm vé giành được sau chiến thắng ngược dòng trước Italy tại San Siro không chỉ là một kết quả thể thao. Nó là sự giải phóng cho cả một thế hệ.

Haaland bùng nổ tại vòng loại World Cup 2026.

Với Haaland, đó cũng là điểm khởi đầu của một chương mới. “Tôi vui, nhưng cảm giác nhiều hơn là nhẹ nhõm”, anh nói. Câu chữ ngắn gọn, đúng kiểu Haaland. Phía sau đó là áp lực, là kỳ vọng, và là một mục tiêu rất rõ ràng: World Cup.

Trên sân, Haaland phản ứng bằng bàn thắng. 16 bàn sau 8 trận vòng loại. Hiệu suất hai bàn mỗi trận. Không ai trong khu vực châu Âu làm tốt hơn. Những cái tên như Harry Kane, Memphis Depay hay Arnautovic chỉ còn là con số để so sánh. Haaland vượt lên bằng sự lạnh lùng và ổn định.

Quan trọng hơn, anh không đơn độc. Martin Odegaard giữ nhịp. Sorloth, Nusa, Bobb hay Ryerson mang đến chiều sâu. Đây không còn là đội tuyển phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân. Nhưng Haaland vẫn là trung tâm. Là điểm kết thúc. Là nơi mọi đường bóng tìm đến.

Thử thách cho Haaland

Thách thức lớn nhất lúc này không nằm ở đội tuyển. Nó nằm tại Manchester City.

Lịch thi đấu dày đặc, áp lực danh hiệu và yêu cầu duy trì phong độ đỉnh cao khiến mỗi phút trên sân đều tiêu hao thể lực. Haaland hiểu rõ điều đó. Anh cần ghi bàn, nhưng cũng cần giữ mình lành lặn cho mùa hè.

Haaland đang duy trì phong độ cao tại Man City.

Thống kê mùa này cho thấy Haaland vẫn đang kiểm soát mọi thứ. Vua phá lưới Premier League. Top đầu Champions League. 25 bàn và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Những con số ấy gợi nhớ mùa giải 2022/23 huyền thoại, khi Haaland ghi 52 bàn, giành Champions League và bước lên đỉnh châu Âu cùng Man City.

Nhưng World Cup là một thế giới khác. Ở đó, mọi sai lầm đều phải trả giá. Mọi cơ hội trôi qua là không trở lại. Với Na Uy, mục tiêu thực tế là vượt qua vòng bảng. Với Haaland, đó là câu hỏi lớn hơn: anh sẽ là ai trên sân khấu toàn cầu?

Na Uy đã vào bảng đấu khó, với Pháp và Senegal. Đó là phép thử thật sự. Và họ cần phiên bản tốt nhất của Haaland. Không chỉ là người ghi bàn, mà là thủ lĩnh tinh thần.

“Nỗi ám ảnh” là từ nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng với Haaland, nó là động lực. Anh sống cùng nó. Tập luyện vì nó. Ghi bàn vì nó. World Cup không còn là giấc mơ xa xỉ với Na Uy. Nó đã ở trước mắt. Và Haaland đang chạy thẳng về phía đó, không chùn bước.