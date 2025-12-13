Mức án nào cho kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải tại Hà Nội?

Theo luật sư, nạn nhân là cán bộ CSGT đang thi hành công vụ và hành vi của đối tượng có thể xuất phát từ việc bực tức do bị CSGT xử phạt. Do đó, đối tượng còn phải chịu tình tiết định khung khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ việc đẩy CSGT vào đầu xe tải tại Hà Nội, trưa 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Qua theo dõi vụ việc, dưới góc độ pháp lý luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc cố ý ôm, giữ chặt người và đẩy cán bộ CSGT cùng xe máy điện vào đầu xe tải khi xe tải đang di chuyển đến là hành vi hết sức manh động và đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả làm chết người.

"Đây là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, có dấu hiệu của "Tội giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và năm 2025", luật sư Hùng khẳng định.

Cùng với đó, theo luật sư Hùng, nạn nhân là cán bộ CSGT đang thi hành công vụ, và hành vi của đối tượng cũng có thể xuất phát từ việc bực tức do bị CSGT xử phạt.

Do đó, đối tượng còn phải chịu tình tiết định khung khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là: "Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân" theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, với loại và mức hình phạt được quy định là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Theo luật sư Hùng, trong vụ việc này, rất may mắn là cán bộ CSGT đã kịp thời né tránh nên không xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hành vi của đối tượng sẽ được coi là phạm tội chưa đạt, theo đó: "Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội" (Điều 15 Bộ luật hình sự).

"Quy định tại Khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự, "Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định." thì hình phạt áp dụng cho đối tượng (nếu bị kết án về tội danh giết người) sẽ là không quá 20 năm tù", luật sư Hùng phân tích.

Luật sư Hùng khẳng định, không chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự mà đối tượng còn phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) về sức khỏe và tinh thần cho nạn nhân theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trước hết, việc bồi thường về dân sự sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Hùng cho hay, hiện vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội xác minh, điều tra, làm rõ và giải quyết theo quy định pháp luật.

Kết quả giải quyết vụ việc và các trách nhiệm pháp lý mà đối tượng phải chịu là như thế nào sẽ còn cần phải chờ kết quả điều tra, giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.

Tuy nhiên, có thể nói đây là vụ việc rất nghiêm trọng, thể hiện sự manh động và coi thường pháp luật của đối tượng, có thể trực tiếp tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ, cần phải được xử lý nghiêm minh, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và yêu cầu phòng ngừa tội phạm chung.