Xử lý 24 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền ở Đồng Tháp

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang lập hồ sơ xử lý 24 đối tượng có liên quan đến tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Tân Phú Trung.

Các đối tượng tại tụ điểm cờ bạc bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua tin báo của quần chúng nhân dân, đầu giờ chiều ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Đồng Tháp, phối hợp cùng Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực 7 và công an xã Tân Phú Trung bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ số tiền trên người các đối tượng gần 113 triệu đồng, 8 con gà trống đá, 34 xe môtô, 24 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Khi đến gần tụ điểm đá gà, các đối tượng trên giao phương tiện cho đối tượng Trương Văn Tiến (sinh năm 1950, ngụ ấp Tân Thuận 1, xã Tân Phú Trung) giữ với mức giá từ 5.000đ - 20.000đ mỗi phương tiện.