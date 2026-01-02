Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, mang theo hung khí

  • Thứ sáu, 2/1/2026 18:07 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

8 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh sử dụng xe máy nẹt pô có biểu hiện gây rối trật tự đã bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn kịp thời.

Khuya ngày 31/12/2025, công an xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) nhận được tin báo việc có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô, mang theo hung khí, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng tại thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc.

net po anh 1

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Lực lượng công an sau đó triển khai lực lượng, phối hợp với công an xã Cẩm Trung kiểm tra, xác minh. Kết quả, đã ngăn chặn nhóm 8 đối tượng (từ 16 đến 20 tuổi), trú tại xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng điều khiển xe môtô có hành vi nẹt bô, rú ga, mang theo hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc, thu giữ 1 con dao. Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

