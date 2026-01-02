Người đàn ông ở Đồng Nai dùng ảnh 'nóng' cưỡng đoạt tiền bạn gái

Theo điều tra ban đầu, Nh. quen biết và nảy sinh tình cảm với chị A. qua mạng xã hội. Trong những lần hẹn hò, đối tượng này đã lén quay lại các hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.
|
Nh. bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền từ bạn gái (ảnh: CA)
Khi cần tiền tiêu xài, Nh., liên tục dùng các hình ảnh này để uy hiếp, tống tiền chị A. Trước áp lực bị tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội, nạn nhân đã nhiều lần phải chuyển tiền cho Nh.
Trước sự tham lam của bạn trai, chị A. đã quyết định tố giác đến cơ quan chức năng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tam Hiệp đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Hữu Nh. khi đối tượng này đang nhận tiền từ tay nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
