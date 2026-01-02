Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng ảnh 'nóng' cưỡng đoạt tiền bạn gái

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:58 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 2/1, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai (trước là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Nh. (40 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nh. quen biết và nảy sinh tình cảm với chị A. qua mạng xã hội. Trong những lần hẹn hò, đối tượng này đã lén quay lại các hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Cuong doat anh 1

Nh. bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền từ bạn gái (ảnh: CA)

Khi cần tiền tiêu xài, Nh., liên tục dùng các hình ảnh này để uy hiếp, tống tiền chị A. Trước áp lực bị tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội, nạn nhân đã nhiều lần phải chuyển tiền cho Nh.

Trước sự tham lam của bạn trai, chị A. đã quyết định tố giác đến cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tam Hiệp đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Hữu Nh. khi đối tượng này đang nhận tiền từ tay nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

