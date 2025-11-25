Nhóm đối tượng lên kế hoạch bắt cóc tống tiền doanh nhân như phim

Để có tiền tiêu xài, Zhao Xin cấu kết với 3 người Việt lên kế hoạch, mạo danh công an để dừng xe vị doanh nhân và thực hiện vụ bắt cóc, yêu cầu gia đình mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc.

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, ngày 26/11, sẽ mở phiên sơ thẩm đối với Zhao Xin (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) và 3 bị cáo cùng ngụ tại An Giang gồm: Dương Thúy Ái (SN 1994), Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2000) và Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, khoảng đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Trần Phan Vũ Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) để bắt cóc và đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong các lần đi ăn uống tại quán Lão Tương Hỷ, Zhao Xin thấy ông Z.G.M. là giám đốc của một công ty ở khu công nghiệp Tân Bình thuộc thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) cũng là khách đến quán ăn và là người có tiền, nên đã cùng Thanh lên kế hoạch bàn bạc, theo dõi hoạt động của ông M. nhằm mục đích bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Zhao Xin, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ (từ trái qua) lúc bị bắt.

Tối 20/12/2023, Zhao Xin theo dõi thấy ông M. đến quán ăn, nên đã liên lạc với Thanh cùng đến giám sát. Đến khoảng 0h ngày 21/12/2023, khi thấy ông M. chạy ôtô bán tải đi ra khỏi quán ăn, thì Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo được gần 10 km thì chặn xe ông M. dừng lại và gõ cửa xe. Khi ông M. mở cửa bước xuống xe, Thanh tự xưng là Công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn rồi dùng roi điện chuẩn bị trước khống chế ông M. đưa xuống ngồi ghế sau của ôtô.

Sau đó, Zhao Xin nhắn tin yêu cầu Dương Thuý Ái kêu Nguyễn Khánh Vĩ đến chạy xe máy về. Zhao Xin và Thanh chạy xe của ông M. đến khu đất trống thuộc khu phố 1, phường Hòa Phủ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) dừng lại cho Thanh trông giữ ông M., còn Zhao Xin đi bộ về nhà thuê ở gần vị trí dừng xe rồi chạy ôtô bản tải đã thuê trước đó chở theo Vĩ đến chỗ Thanh đang giữ ông Ming.

Tại đây. Vĩ khống chế đưa ông M. lên ôtô tải do Zhao Xin thuê để giữ, còn Zhao Xin chạy xe của ông M. chở Thanh về nhà lấy thêm xe máy để Thanh điều khiển chạy theo sau. Zhao Xin chạy ôtô của ông M. đi giấu cách đó khoảng 4 km rồi Thanh chở Zhao Xin về nhà thuê cất xe máy rồi cả hai cùng đi bộ lại chỗ Vĩ.

Sau đó, Zhao Xin chạy xe chở Thanh và Vĩ ngồi ghế sau khống chế ông M. đi về nhà xưởng của Ái thuê ở số 74, đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phủ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ). Tại đây, Zhao Xin, Vĩ và Thanh dùng dây rút trói tay, chân và dùng khăn bịt mắt ông M. đưa vào nhốt trong ôtô bán tải rồi cả nhóm yêu cầu ông M. gọi điện thoại cho đồng nghiệp, anh trai ông M. đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoảng 15h ngày 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu mang tiền đến khu dân cư bỏ hoang thuộc khu phố 1, phường Hoà Phủ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) để giao tiền và nhận người. Khi người thân nạn nhân đến nơi, thì Zhao Xin không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu quăng tiền xuống đất và hứa hẹn sau khi nhận được tiền sẽ thả ông M. ra về.

Sau một khoảng thời gian thượng lượng với Zhao Xin với mục đích được gặp ông M. rồi mới giao tiền, nhưng Zhao Xin không đồng ý và yêu cầu quăng tiền xuống đất ngay nếu không sẽ chặt tay ông M. Do lo sợ đến tính mạng của người thân, anh trai ông M. xuống quăng túi vải bên trong chứa tiền chuộc xuống đất, Zhao Xin yêu cầu 2 người lên xe đi ra khỏi khu vực này. Khi ôtô chở người thân nạn nhân vừa đi khỏi khu dân cư, Zhao Xin chạy xe máy đến để lấy túi vải chứa tiền rồi tẩu thoát thì bị Công an bắt giữ.

CQĐT đã tiến hành khám xét nhà xưởng tại số 74, đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) và giải cứu ông M.

Ngày 22/12/2023, CQĐT bắt giữ Nguyễn Khánh Vĩ và Dương Thuý Ái. Riêng Trần Phan Vũ Thanh bỏ trốn về tỉnh Kiên Giang đến ngày 29/12/2023, Thanh đến Công an thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ( cũ) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.