Tài xế gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp ra đầu thú tại Cần Thơ

Tài xế xe tải xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn và trình bày do hoảng sợ sau vụ va chạm, nên lái xe từ Đồng Tháp trốn về TP Cần Thơ.

Trưa 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận tài xế đến trình diện cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan Công an, tài xế khai tên Nguyễn Hoài Anh (SN 1984, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) và xuất trình giấy phép lái xe đã hết hạn từ ngày 11/11/2025.

Tài xế ra đầu thú tại Công an phường An Bình (TP Cần Thơ).

Theo tường trình, rạng sáng cùng ngày, tài xế đã lái xe tải từ TP.HCM về TP Cần Thơ. Quá trình lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy đã xảy ra va chạm với xe máy. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế khai nhận do hoảng sợ, nên lái xe tải chạy về TP Cần Thơ rồi mới đến Công an phường đầu thú.

Công an phường An Bình đã báo cáo sự việc đến Công an TP Cần Thơ, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.

Như Báo CAND đã thông tin khoảng 2h30 cùng ngày, ông T.V.T. (SN 1962, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy, theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Xe tải có dấu vết va chạm.

Xe máy do ông T. cầm lái lưu thông đến Km1+900 đã xảy ra va chạm với phương tiện khác. Cú va chạm khiến ông T. ngã xuống đường và dẫn đến tử vong. Sau va chạm, phương tiện và người liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Nhị Quý đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế cùng phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn.