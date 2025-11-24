Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Tạm giữ đối tượng đánh bất tỉnh người đàn ông sau va chạm giao thông

  • Thứ hai, 24/11/2025 20:14 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Cao Phúc (SN 2005, trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 22/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, tại khu vực phố Xốm, phường Phú Lương, Hà Nội. Trong đoạn clip, có một người đàn ông đã bị đánh bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Lương đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc. Đến khoảng 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Bình Minh xác định đối tượng trong vụ việc là Lương Cao Phúc.

Tam giu doi tuong, Danh bat tinh, Nguoi dan ong anh 1

Đối tượng Lương Cao Phúc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận chiều 22/11, khi điều khiển xe máy đến ngõ 4 phố Xốm (đường vào Chung cư The Vesta), thì va chạm với xe máy do anh N.ĐM (SN 1988, trú tại: phường Phú Lương, TP Hà Nội) điều khiển. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau, rồi đánh nhau. Anh M bị Phúc đánh ngã xuống đường bất tỉnh, sau đó đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lương Cao Phúc về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

X.Mai - H.Phong/Công an Nhân dân

