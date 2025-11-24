Bắt nghi phạm liên quan vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi trôi trên sông

Liên quan vụ việc thiếu nữ quê Nghệ An mất tích nhiều ngày và sau đó được phát hiện tử vong, thi thể trôi trên sông tại Hưng Yên, chiều 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi phạm, được xác định là người yêu của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11, gia đình ông N.V.N. (trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An) trình báo với Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc nhiều ngày.

Gia đình cho biết hơn 2 tháng trước, N. ra Hà Nội làm việc tại một cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang làm tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, N. xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, một cặp nam nữ đến nhà gặp N. khoảng 30 phút. Chiều hôm sau, N. xin phép gia đình ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra Quốc lộ 1A để đón xe khách. Ngày 4/11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không về. Đến tối 5/11, N. nhắn tin nói sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Khoảng một tuần trước, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một nữ giới trôi trên sông trong tình trạng bị băng dính quấn chặt quanh người. Trên cổ nạn nhân có hình xăm "13-12-2006". Thông tin này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân.

Gia đình nạn nhân nhanh chóng xác nhận thi thể chính là chị N. Xác minh cho thấy, trước thời điểm mất tích, N. có liên hệ với bạn trai tại Hà Nội. Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra. Quá trình phối hợp đã làm rõ dấu hiệu của một vụ án mạng và lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm để phục vụ điều tra.