Bắt nguyên phó giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ

  • Thứ hai, 24/11/2025 17:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Nguyên Phó giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bị bắt giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng, tỉnh Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu hồ sơ vụ án, tháng 4/2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người, nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N.

HDBank Uong Bi, Phong giao dich HDBank, Tran Thi Thuy Linh anh 1

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với Trần Thị Thùy Linh.

Cụ thể, Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết; thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Đại.

https://www.anninhthudo.vn/nguyen-pho-phong-giao-dich-ngan-hang-dung-thu-doan-gian-doi-chiem-doat-gan-1-ty-dong-post630682.antd

Linh Nhi/An ninh Thủ đô

