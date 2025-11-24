Triệu tập đối tượng hành hung người bất tỉnh tại Hà Nội

Công an phường Phú Lương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người đàn ông nhập viện.

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 22/11, Công an phường Phú Lương tiếp nhận tin báo từ người dân về việc tại khu vực ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lương xảy ra vụ 2 nam thanh niên ẩu đả, gây mất an ninh trật tự. Hậu quả khiến một người bị đánh bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, còn đối tượng gây án đã bỏ trốn. Sự việc được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội, gây sự chú ý của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Lương đã cử lực lượng đến xác minh, phân công cán bộ bảo vệ hiện trường, ghi nhận nhanh nội dung sự việc.

Đối tượng Lương Cao Phúc.

Cùng với đó, Công an phường Phú Lương đã báo cáo lãnh đạo CATP, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra, truy xét.

Bước đầu xác định, nạn nhân là anh N.Đ.M (SN 1988, trú tại phường Phú Lương).

Quá trình điều tra,cơ quan Công an xác định nguyên nhân xảy ra sự việc do mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông. Nạn nhân M. và đối tượng gây án đi ngược chiều, không quen biết nhau. Đối tượng gây án đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín đầu.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường dùng điện thoai di động quay chụp lại sự việc, tuy nhiên đều không có thông tin về đối tượng hay biển số xe... "Mọi thông tin về đối tượng gây án đều rất ít ỏi, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban chỉ huy Công an phường quyết tâm phải nhanh chóng làm rõ, bắt giữ bằng được đối tượng để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung", chỉ huy Công an phường Phú Lương cho biết.

Liên tục trong hơn 24 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an tập trung tổ chức rà soát các tuyến đường trong và ngoài địa bàn phường Phú Lương, đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ghi nhận các nhân chứng có mặt tại hiện trường, các điểm kho bãi, cơ sở kinh doanh trên địa bàn và phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc để tổ chức điều tra.

Kết quả, đến khoảng 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và với Công an xã Bình Minh xác định và triệu tập được đối tượng gây án là Lương Cao Phúc (SN 2005, trú tại KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, Phúc khai nhận chiều 22/11, Phúc điều khiển xe môtô trên đường Quốc lộ 21B hướng Ba La đi Thanh Oai, đến đoạn giao cắt với ngõ 4 phố Xốm thì xảy ra va chạm giao thông với môtô do anh M điều khiển.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh M rút từ trong túi đeo trên người một chiếc dùi cui điện, bấm "tạch tạch". Thấy vậy, Phúc đã lao vào đấm anh M ngã xuống đất bất tỉnh, rồi lên môtô bỏ đi.

Chỉ huy Công an phường Phú Lương cho biết ngoài hành vi của đối tượng Phúc, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xem xét xử lý, trách nhiệm của chính nạn nhân M trong vụ việc này.