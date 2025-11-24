Vụ buôn lậu hơn 540 kg vàng: Truy tố nữ chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai và một số tổ chức, địa phương.

Theo đó, Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử, đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can này là Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại tỉnh Lào Cai), Trần Thành Hiếu (SN 1987; ở Lào Cai), Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú tại Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long) cùng 4 bị can khác.

Một số bị can trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng.

Liên quan, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và một người khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng .

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng , hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng .

Các bị can Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng và 4 bị can khác đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn là vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó, bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng . Các bị can liên quan đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng . Các bị can giữ vai trò đồng phạm hều hết đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi. Bị can Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng của Viện KSND Tối cao nêu rõ, trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT) đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và bị can Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp… Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng , trong đó có hơn 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 tỷ đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.