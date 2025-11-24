Công an triệu tập 6 người đăng tải Đà Lạt vỡ đập, cạn kiệt xăng dầu

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận trong thời gian cao điểm xảy ra mưa lũ.

Cụ thể, ngày 20/11, bà N.T.B.Đ (SN 1973, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đăng tải thông tin sai sự thật là "vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt". Trước thông tin không chính xác này kết hợp với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều người ở xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng đã chạy lên khu vực nghĩa trang trên cao để tránh lũ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Các trường hợp khác, gồm: ông N.Q.T (SN 1993), bà M.P.T (SN 2003), bà L.T.N.N (SN1993), cùng trú tại Phường Xuân Hương - Đà Lạt và bà N.T.H.L (SN 1995, trú tại Phường Lâm Viên – Đà Lạt) đều là quản trị trang fanpage "Đ.L" (có 627.000 lượt theo dõi) và ông T.V.T (SN 1996, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt), quản trị trang fanpage "Đ.L.R.V.C.T" (có 18.000 lượt theo dõi) đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt vào 1 - 2 ngày nữa” vào ngày 20/11.

Trước thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội và đồn thổi vô căn cứ của người dân, chiều tối 20/11, hàng nghìn người đã kéo tới các cây xăng ở Đà Lạt mua nhiên liệu tích trữ, tạo nên cảnh chen lấn, cãi vã eo xèo.

Tuy nhiên, khoảng 21h cùng ngày, được các cơ quan chức năng và báo chí thông tin, đăng tải với nội dung "Đà Lạt không thiếu xăng dầu", mọi việc đã trở lại bình thường.

Làm việc với Công an, những trường hợp trên cho biết vì tiếp cận thông tin chưa đầy đủ trên không gian mạng, không kiểm chứng tính xác của thông tin, nên đã đăng tải sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội trong thời điểm mưa lũ căng thẳng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.