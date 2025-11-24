Tìm nạn nhân vụ lừa mua bán dự án ECOHOME Bình Thạnh, ECOHOME quận 3

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra bổ sung vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, từ năm 2020 đến 2024, bị can Mai Thái An cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cùng đăng ký thường trú tại số 18 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM) là chủ căn nhà tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tình, phường Thạnh Mỹ Tây.

Trong đó, bị can Giàu là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng An cùng các đồng phạm, gồm: Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường, Tăng Khánh Tân đã cho thuê căn nhà với thời hạn 50 năm (thực chất là hình thức mua bán căn hộ trái pháp luật), đặt tên cho dự án là "ECOHOME Bình Thạnh".

Đồng thời, nhóm này còn thực hiện dự án thứ hai là "ECOHOME quận 3" tại địa chỉ 134/1/13, 134/1/13A và 134/1/13B Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Ảnh minh họa.

Các bị can đã có hành vi gian dối bằng việc tự ý vẽ thêm tầng, chia tách căn hộ trái phép để đưa vào giao dịch, bán và thu tiền của nhiều khách hàng đối với 2 công trình nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03 - Đội 3) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, người có liên quan trong vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị, các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng mua bán, đặt cọc, thuê dài hạn, đã thanh lý, đã nhận nhà, đang cư trú hoặc có giao dịch liên quan đến hai công trình "ECOHOME Bình Thạnh" và "ECOHOME quận 3" khẩn trương trình báo, phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 12/12/2025. Sau thời hạn trên, nếu người bị hại không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án. Thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (TP.HCM), gặp Điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 3 - PC03).