Truy tố Trần Thị Hoàn buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ

Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc), Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ với tổng số lượng hơn 546 kg.

VKSND tối cao (Vụ 3) hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

VKSND tối cao truy tố 11 bị can

VKSND tối cao truy tố 11 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử; Phân công Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, VKSND tối cao truy tố 8 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; Lào Cai; Kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế).

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA.

Vàng Thị Phượng (SN 2000; Lào Cai; Lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế).

Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế).

Phạm Tuấn Hải (SN 1970; Lào Cai; Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; Lào Cai; Lao động tự do).

Còn lại 3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; Phú Thọ; Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Buôn lậu hơn nửa tấn vàng

Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng .

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng , của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng , hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng .

Các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng, trong đó bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng ; các bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng ; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng , được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng , được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng (gồm: hơn 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 06 tháng đầu năm 2024).