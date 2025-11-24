Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng điều khiển xe máy che biển số, đánh võng

  • Thứ hai, 24/11/2025 08:29 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Công an tỉnh Sơn La bắt tạm giam đối tượng Ngô Mạnh Cường (SN1983, trú tại Đại Mỗ, TP Hà Nội) có hành vi điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm, che biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12h20 ngày 16/11, Ngô Mạnh Cường điều khiển môtô biển kiểm soát 26G1-076.99, không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số, vừa lái xe bằng một tay vừa sử dụng điện thoại.

Bat doi tuong, Dieu khien xe may, Che bien so anh 1

Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố đối tượng Ngô Mạnh Cường (áo đỏ).

Đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn, chạy cắt ngang đầu nhiều phương tiện trên các tuyến đường Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Lê Duẩn (Quốc lộ 6), thuộc địa bàn phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn công cộng.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an phường Tô Hiệu đã triệu tập đối tượng Cường làm việc, hoàn thiện hồ sơ và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra theo thẩm quyền.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-dieu-khien-xe-may-che-bien-so-danh-vong-cat-ngang-dau-nhieu-phuong-tien-post1798647.tpo

Viết Hà/Tiền Phong

Bắt đối tượng Điều khiển xe máy Che biển số Hà Nội Sơn La Bắt đối tượng Điều khiển xe máy Che biển số

    Đọc tiếp

    An nhau roi lai xe gay tai nan khien 2 nguoi tu vong hinh anh

    Ăn nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

    14 giờ trước 06:35 24/11/2025

    0

    Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Cường (SN 2004, ngụ xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Khoi to nhom thanh thieu nien danh nhau chi vi nhin deu hinh anh

    Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh nhau chỉ vì nhìn đểu

    13 giờ trước 07:50 24/11/2025

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giám đối với Lê Ngọc Thái (SN 2006), Lưu Phước Sang (SN 2005), Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 2004), Phan Thanh Hải (SN 2005) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý