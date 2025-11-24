Khởi tố 7 đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy

Gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn, nhóm đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 1/11, Công an xã Tam Đồng (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của anh L.V.M (SN 1984, trú bản Chà Coong, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) về việc khi đang đi thăm con ở trọ tại xã Tam Đồng, anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Wave Alpha BKS 37EA-070.xx.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cùng thời điểm này, Công an xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cũng ghi nhận 1 vụ mất trộm xe máy với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Nhận định 2 vụ việc có cùng nhóm đối tượng gây án, Công an xã Tam Đồng đồng chủ trì với Công an xã Hạnh Lâm tiến hành rà soát nghi phạm.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng Công an hai xã đã bắt giữ 5 đối tượng khi số này đang lẩn trốn tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, gồm: L.X.B (SN 2008), N.Đ.M (SN 2009), cùng trú xã Hạnh Lâm; L.H.Tr. (SN 2009) trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; Đ.T.N. (SN 2010) trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An và L.T.T. (SN 2010) trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy Wave Alpha và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm ở xã Hạnh Lâm và Tam Đồng, đồng thời thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chủ trì với Công an các xã phá thành công vụ án, bắt giữ thêm 3 đối tượng: N.A.N (SN 2007) trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Quang (SN 1986) trú xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An và N.Đ.D (SN 2008) trú xã Vân Dụ, tỉnh Nghệ An.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ 7 xe máy Wave Alpha cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.