Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh nhau chỉ vì nhìn đểu

Chiều 23/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giám đối với Lê Ngọc Thái (SN 2006), Lưu Phước Sang (SN 2005), Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 2004), Phan Thanh Hải (SN 2005) và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Sơn (SN 2009), Lê Quốc Phong (SN 2009, các đối tượng cùng cư trú tại xã Vĩnh An, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị khởi tố.

Khoảng 21h ngày 31/8, sau khi Phong, Sang, Sơn và Huỳnh Văn Khương (SN 2007, trú tại địa phương) nhậu xong, cả nhóm người đến quán cà phê "Y.N", thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An uống cà phê, thì gặp Nguyễn Bình An (SN 2009, trú tại địa phương) đang ngồi trong quán cùng Phạm Hòa Long (SN 2009).

An liếc nhìn, Sơn cho rằng An nhìn đểu. Khi Khương và Sang đi mua bánh mỳ, Sơn bước đến nắm cổ áo An hỏi tại sao nhìn đểu. Hai bên đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Long và An điều khiển xe chạy đến nhà bà Mai Thị Hoa gần đó.

Sơn điều khiển môtô đuổi theo và kêu Khương, Sang đến nhà bà Hoa tìm An để đánh tiếp. Phong chạy xe về nhà Thái (anh ruột của Sơn) nói cho Thái biết sự việc Sơn bị An đánh, kêu Thái đến tiếp. Thời điểm này, tại nhà Thái có mặt Nghĩa, Hải và một số người bạn, nên Thái rủ đi đánh An. Cả nhóm đồng ý rồi kéo đến nhà bà Hoa.

Đến nơi, cả nhóm xông vào bao vây và dùng nón bảo hiểm, ghế nhựa và tay, chân đánh trúng đầu, mặt và ngực của An đến khi An nằm gục, thì cả nhóm mới dừng lại rồi ra xe tẩu thoát. An được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Sau thời gian điều trị, An ra viện với tỷ lệ thương tật 2%.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh An liền phân công lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã nhanh chóng xác định và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận tham gia đánh An gây thương tích.

Hiện vụ việc được Công an xã Vĩnh An tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án.