Vì sao cô gái trẻ ở Hà Nội 'bay hơi' gần 500 triệu đồng?

  • Thứ hai, 24/11/2025 08:51 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng, chị H đã lên mạng xã hội vào tìm kiếm trang tuyển dụng.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Trung Giã (Hà Nội) nhận được tin báo của chị H (SN 2001) về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.

Chị H cho biết do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng, nên đã lên mạng xã hội vào tìm kiếm trang tuyển dụng của ngân hàng để xin việc. Khi đăng ký xong thì có một người nhắn tin giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của ngân hàng và hẹn lịch phỏng vấn online qua mạng.

Sáng 18/11/2025, người này hướng dẫn chị đăng ký vào Zoom để gửi bài phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao, lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẻ trả lại ngay chị.

Do tin tưởng, chị H đã chuyển 8 lần với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi rút tiền về, thì hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://www.anninhthudo.vn/vi-sao-co-gai-tre-o-ha-noi-bay-hoi-gan-500-trieu-dong-post630600.antd

Bùi Thanh/An ninh Thủ đô

