Trục xuất người phụ nữ bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tổ chức trục xuất, bàn giao đối tượng Xie Yan Na (SN 1966, trú tại TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc.

Xie Yan Na bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, dồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xử lý theo đúng quy định pháp luật trước khi tổ chức trục xuất và bàn giao cho phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao Xie Yan Na cho Công an Trung Quốc.

Việc bắt giữ và bàn giao an toàn đối tượng truy nã nguy hiểm thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và củng cố quan hệ hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc.