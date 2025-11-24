Du khách Nhật đánh nhau trong căn hộ, hậu quả một người tử vong

Một cuộc cãi vã dẫn đến ẩu đả giữa 2 du khách Nhật trong căn hộ thuê ở TP.HCM bất ngờ biến thành bi kịch. Ông Nagata Yuijro tử vong, còn Nomura Kazuya đối mặt vòng lao lý.

Ngày 22/11, TAND TP.HCM cho biết đơn vị này đã thụ lý hồ sơ từ Viện Kiểm sát cùng cấp chuyển sang, để đưa ra xét xử đối với bị can Nomura Kazuya (SN 1992, quốc tịch Nhật Bản) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS.

Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5/11/2023 và thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM để lưu trú.

Khoảng 18h ngày 5/1/2024, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro xảy ra mâu thuẫn, cự cãi về việc đến lịch dọn vệ sinh phòng và rửa bát đũa của ông Nagata Yuijro. Khi Nomura Kazuya đứng dậy, thì bị ông Nagata Yuijro cầm chảo đánh trúng vào vai và chân trái. Sau đó, ông Nagata Yuijro túm lấy cổ áo của Nomura Kazuya, hai bên giằng co nhau.

Nomura Kazuya nắm cổ áo ông Nagata Yuijro và cầm bình đựng nước bằng nhựa đánh trúng vào mắt phải của ông Nagata Yuijro. Hai bên giằng co, ôm vật nhau xuống nền nhà, Nomura Kazuya nằm dưới và đánh nhiều cái trúng vào mặt, ngực, 2 bên sườn và bụng ông Nagata Yuijro.

Sau đó, Nomura Kazuya vật được ông Nagata Yuijro xuống sàn và đề nghị dừng đánh nhau. Lúc này, vết thương trên mắt của ông Nagata Yuijro chảy máu, rơi xuống nền nhà, nên cả hai cùng lau chùi, dọn dẹp rồi đi ngủ.

Khoảng 17h ngày 7/1/2024, cả hai trả phòng và rời khỏi căn hộ. Khi ông Nagata Yuijro vừa ra khỏi thang máy thì tự ngã ra sàn và tử vong tại chỗ.

Theo kết luận giám định, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân.

Về trách nhiệm dân sự, phía đại diện ông Nagata Yuijro đã yêu cầu bồi thường 50 triệu Yên Nhật (khoảng 9 tỷ đồng ).