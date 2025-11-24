Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Truy bắt đối tượng cướp giật dây chuyền tại tiệm vàng

  • Thứ hai, 24/11/2025 21:50 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Nam thanh niên bước vào tiệm vàng ở xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) hỏi xem sợi dây chuyền rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trị giá 128 triệu đồng và nhanh chân ra xe máy tẩu thoát.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại tiệm vàng K.T. ở xã Châu Thành.

Kết quả điều tra ban đầu, tối 23/11, nam thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm và có đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng K.T ở xã Châu Thành. Hình ảnh từ camera cho thấy đối tượng yêu cầu chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền vàng.

Truy bat doi tuong, Cuop giat day chuyen anh 1

Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Khi cầm sợi dây chuyền trên tay, đối tượng bất ngờ lao ra khỏi tiệm và lên xe máy tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đã lao ra đuổi theo nhưng không kịp. Bước đầu xác định, sợi dây chuyền bị cướp giật có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương xác minh, tiến hành các biện pháp điều tra và đang truy bắt đối tượng gây án.

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

