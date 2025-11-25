Bắt đối tượng đâm bạn tại quán karaoke ở Đồng Nai rồi trốn ra Hà Tĩnh

Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị bắt giữ Trần Minh Lưng (SN 1998, trú ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, TP Cần Thơ), đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tìm.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Vũng Áng phát hiện Lưng đang thuê trọ, lẩn trốn trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 1/8, Lưng cùng bạn đi hát tại quán karaoke Diamond (thuộc ấp Bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Lưng đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S., một người bạn hát cùng phòng dẫn đến xô xát.

Trần Minh Lưng bị Công an bắt giữ.

Quá trình ẩu đả, Lưng rút từ trong người ra một con dao dài 20 cm đâm nhiều nhát vào lưng anh S. khiến người này bị thương nặng. Gây án xong, Trần Minh Lưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tổ chức truy bắt Trần Minh Lưng.

Chiều tối 23/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Áng đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Minh Lưng, bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.