Chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ và rửa tiền của 'ông trùm' BBI, BBA

VKSND Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại công ty Cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018, Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) do Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT, đại điện theo pháp luật) và Thân Văn Thoại (Tổng giám đốc, phụ trách mảng phát triển thị trường) quản lý, điều hành hoạt động.

Giăng bẫy "cơ hội đầu tư sinh lời, hoàn tiền lên tới 100%"

Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall là một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép; thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo hoặc không đăng ký.

Thông qua Công ty BBI, mặc dù ứng dụng BBI Mall chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9/2018 với quảng bá về BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm, ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được gia tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm một khoản tích điểm từ hệ thống.

Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày) theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.

Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI, từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt. Với chính sách trả thưởng và chiết khấu cao, ứng dụng BBI Mall đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư nộp tiền vào Công ty BBI.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại nộp vào, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã sử dụng chính số tiền của khách hàng để trả một phần lợi nhuận cho các bị hại để khiến các bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều các đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm như trên rồi bị chiếm đoạt phần còn lại.

Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra. Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt của 42 người bị hại tổng số tiền gần 30 tỷ đồng .

Nhiều nhà đầu tư sập bẫy "hoa hồng siêu khủng"

Ngoài ra, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA), hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện. Năm 2019, Thân Văn Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó, nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua Công ty BBA và các trang thương mại điện tử www.cashbackpro.net, Speeding.vip, sieubao.vn (chưa được cấp phép hoạt động), mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để giao dịch thương mại điện tử, Thân Văn Thoại cùng 13 đối tượng gồm: Vũ Thị Minh Hà, Vũ Phong, Hoàng Thị Tuyến, Lê Thị Xiềm, Đinh Văn Tuệ, Phạm Thị Yến, Phạm Quang Trung, Phạm Thị Bạch Hường, Vũ Thành Tuyến, Phạm Văn Tuyển, Nguyễn Thị Cậy, Đậu Thị Hường, Vũ Thị Tuyết Mai đã đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP để khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền và các tài sản khác cho Thoại cùng đồng phạm để được sở hữu đồng tiền điện tử CBP.

Phương thức, thủ đoạn để thu hút nhà đầu tư được thể hiện: Quảng bá về giá trị của đồng tiền điện tử CBP với mức lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn (lợi nhuận 0,5%/gói đầu tư/ngày; 12-16% nếu mỗi nhà đầu tư mời được người mới tham gia), cơ hội được sở hữu đất tại Dự án Future City tại Hòa Bình do Thoại gây dựng (dự án chưa được cấp phép) thông qua việc tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, sự kiện mang tính chất truyền dẫn, định hướng, thao túng tâm lý đến các nhà đầu tư để, thực hiện kinh doanh theo mô hình đa cấp.

Ngoài ra, Thoại cùng đồng phạm bàn bạc xây dựng và quảng bá về Dự án Future City đến với các nhà đầu tư (dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng tại Hòa Bình với tổng dự toán 250.000 tỷ đồng giao cho Vũ Thị Minh Hà phát triển dự án, nhưng dự án này chưa được đơn vị nào cấp phép), theo đó những nhà đầu tư đang sở hữu đồng tiền điện tử CBP sẽ được ưu tiên sở hữu đất và sẽ được ở trong tương lai.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USD T (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng ).

Đến nay xác định, Thân Văn Thoại cùng Vũ Thị Minh Hà, Vũ Phong, Hoàng Thị Tuyến, Lê Thị Xiềm, Đinh Văn Tuệ, Phạm Thị Yến, Phạm Quang Trung, Phạm Thị Bạch Hường, Vũ Thành Tuyến, Phạm Văn Tuyển, Nguyễn Thị Cậy, Đậu Thị Hường, Vũ Thị Tuyết Mai gây thiệt hại cho 33 người bị hại với tổng số tiền 45,7 tỷ đồng .

Chiêu trò "rửa tiền" tinh vi

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã sử dụng số tiền này để đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Tổng số tiền Thoại đã chuyển cho Trương Văn Hà là 106 tỷ đồng .

Sau khi nhận tiền từ Thoại, Hà cùng với Đinh Xuân Liên tìm đất và mua gom đất rừng sản xuất của nhiều người dân tại các xã Vầy Nưa, Đồng Chum, Tiên Phong thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và làm thủ tục chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai của huyện Đà Bắc để làm các hoàn thiện thủ tục sang tên.

Theo thỏa thuận, Thoại sẽ chỉ định người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉ đạo Hà làm các thủ tục, ai đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ đến trực tiếp trụ sở UBND hoặc Văn phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với chủ đất.

Tổng số thửa đất Thoại đã đầu tư thông qua Trương Văn Hà là 63 thửa đất có tổng diện tích 538.540 m2, trong đó: 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi sổ, còn 33 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tiến hành mua bán nhưng chưa hoàn thiện thủ tục sang tên).