Khởi tố đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người".

Khoảng 13h35 ngày 11/12/2025, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này, trên đường có một ôtô tải đi đến, đối tượng bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. Cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe lao vào và truy đuổi, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh (SN: 1977; trú tại: xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Hình ảnh ghi lại sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.