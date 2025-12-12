Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án thứ 6

HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8 năm tù trong vụ án thứ 6, tổng hợp hình phạt của các bản án trước đó, bà Nhàn phải chấp hành chung 30 năm tù. Hiện bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn bỏ trốn.

Sau 4 ngày xét xử, sáng 12/12, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù. Tổng hình phạt với các vụ án trước đó, buộc bị cáo Nhàn chấp hành chung 30 năm tù. Hiện bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

TAND TP.HCM tuyên phạt tù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong phiên xử vắng mặt vì bà Nhàn đang trốn truy nã.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù; Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐTTPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 3 năm tù cho hưởng án treo.

Cùng tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", các bị cáo còn trong vụ án bị phạt mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, là người chỉ đạo thành lập nhóm các công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Năm 2012-2017, bà Nhàn đã phân công bà Hoàng Thị Thúy Nga và cấp dưới sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Chủ đầu tư của 134 gói thầu mà Công ty AIC trúng thầu gồm ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam, bà Lê Phương Nga (Chánh văn phòng Sở GD&ĐT) và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5, gồm bà Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), bà Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và ông Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng .

Theo HĐXX, có 4 bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Nguyễn Thị Tích, ông Trần Đăng Tấn, bà Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Tuy cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú, nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

Ông Lê Hồng Sơn và ông Lê Hoài Nam tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Việc Cơ quan điều tra xác định họ bỏ trốn là hoàn toàn phù hợp quy định. Các bị cáo vắng mặt đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng tại phiên xử. Dù không có mặt, các bị cáo vẫn có luật sư bào chữa và HĐXX khẳng định sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

HĐXX ghi nhận bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng , ông Lê Hồng Sơn nộp 1 tỷ đồng và ông Lê Hoài Nam nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Gia đình bà Nhàn cũng có đơn xin khắc phục toàn bộ thiệt hại, đây được xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Chi tiết mức án 16 bị cáo, cùng tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù. Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Ông Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù. Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) 2 năm tù, cho hưởng án treo. Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) 3 năm tù, cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) 2 năm tù, cho hưởng án treo. Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng GD&ĐT quận 5) 2 năm 6 tháng tù. Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù. Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) 4 năm tù. Tạ Hải Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ cao) 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) 5 năm tù. Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) 5 năm tù. Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình) 3 năm tù. Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) 3 năm tù. Hồ Tấn Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù. Nguyễn Minh Tâm (Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù, cho hưởng án treo.