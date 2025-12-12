Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm tại 2 dự án nghìn tỷ ở Tuyên Quang

Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra đối với 2 dự án quy mô lớn, tổng vốn hơn 3.286 tỷ đồng tại tỉnh Tuyên Quang, qua đó chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát quy hoạch, sử dụng đất và tổ chức triển khai.

Kết luận thanh tra được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký ban hành, liên quan tới Dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao (tổng vốn 2.218 tỷ đồng ) và Dự án thủy điện Sông Lô 5 (tổng vốn hơn 1.068 tỷ đồng ).

Bất cập từ khảo sát, lập quy hoạch đến tiến độ

Dự án chăn nuôi bò sữa do Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang làm chủ đầu tư, dự kiến xây dựng trang trại 10.000 con trên diện tích hơn 80 ha tại phường Hà Giang 2.

Dự án thủy điện Sông Lô 5 do Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang đầu tư, công suất 29,7 MW, điện lượng trung bình năm 103,95 triệu kWh, diện tích sử dụng đất khoảng 227 ha ở các xã Việt Vinh, Quang Minh, Kim Ngọc (huyện Bắc Quang), nay thuộc địa giới tỉnh Tuyên Quang.

TTCP xác định quá trình khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và đề xuất dự án "không chặt chẽ", dẫn tới số liệu thiếu đồng bộ, thậm chí có sai lệch giữa báo cáo và thực địa.

Dự án thủy điện Sông Lô 5. Ảnh: TTX.

Đáng chú ý, đối với dự án chăn nuôi bò sữa, nhà đầu tư không khảo sát kỹ địa chất, dẫn tới phương án dùng giếng khoan khai thác nước ngầm bị phá sản. Từ đó, dự án không có nguồn nước theo đúng thiết kế ban đầu.

Đến thời điểm thanh tra, cả hai dự án đều chậm tiến độ, không đáp ứng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo kết luận, trách nhiệm của những khuyết điểm và vi phạm nêu trên thuộc về: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực qua các thời kỳ; Giám đốc, Phó giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế qua các thời kỳ; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên và Bắc Quang trong phạm vi liên quan.

TTCP đánh giá việc buông lỏng quản lý, thiếu giám sát và không theo sát tiến độ là nguyên nhân khiến dự án kéo dài, lãng phí đất đai và nguồn lực.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

UBND tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo mục tiêu đầu tư.

Đối với Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang, TTCP yêu cầu làm việc, thống nhất với đơn vị vận hành dự án nước sạch Suối Sửu để có phương án cấp nước cho dự án; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục chăn nuôi, đưa dự án vào vận hành, tránh tình trạng "trải chiếu giữ đất"; Phối hợp với các sở ngành xác định địa điểm, xây dựng tiến độ nhà máy chế biến sữa (giai đoạn 2).

Đối với Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang, TTCP yêu cầu: Tăng tốc đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị, đưa nhà máy thủy điện vào vận hành đúng quy định; Phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng lòng hồ.

Kết luận thanh tra nêu rõ, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp với doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục pháp lý, đặc biệt trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ đất đai, yếu tố then chốt quyết định tiến độ. TTCP khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, nhằm tránh tình trạng dự án lớn kéo dài, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang.