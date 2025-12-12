Xin bỏ qua vi phạm không được, tài xế đẩy CSGT vào đầu xe tải

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, Đặng Từ Thịnh xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý, đối tượng liền ôm một CSGT đẩy ngã vào đầu xe tải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977; trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Người đàn ông đẩy CSGT ra trước đầu xe tải đang lao tới.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, tài xế xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý. Lúc này trên đường có một ô tải đi đến, đối tượng bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải.

Cán bộ trong tổ công tác kịp thời tránh được ôtô lao vào và truy đuổi, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý.

Trên mạng xã hội, video ghi lại cảnh này khiến dư luận phẫn nộ. Trong video, một cán bộ CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, người đàn ông đi bộ bên cạnh.

Khi thấy xe tải lao tới, đối tượng này liền đẩy chiếc xe và CSGT ra trước đầu xe. Cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ôtô tải. Trước tình huống nguy hiểm, anh vội vàng xoay người tránh bánh xe tải chèn qua.

Đặng Từ Thịnh tại cơ quan công an.

Tài xế xe tải phanh gấp nên tai nạn nghiêm trọng không xảy ra, tuy nhiên ôtô vẫn cán qua chiếc máy điện. Người đàn ông sau đó bỏ chạy.

Bình luận về hành vi của Đặng Từ Thịnh, nhiều người cho rằng, nếu vi phạm giao thông, người này chỉ bị xử phạt hành chính; nhưng với hành động đẩy CSGT vào đầu xe tải, người này phải bị xử lý hình sự và đối diện với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc giết người.

Hành động này không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường sức khoẻ, tính mạng của người đang thi hành công vụ.