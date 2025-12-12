Thông báo kết quả vụ Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án Phạm Mỹ Hạnh, có 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền 850 tỷ đồng .

Phạm Mỹ Hạnh chỉ đạo cộng sự "vẽ" ra "miếng bánh" dự án sâm Ngọc Linh để lừa đảo dưới hình thức huy động vốn.

Tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh ra trước Toà án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo người bị hại trong vụ án được biết kết quả giải quyết vụ án, đề nghị người bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Như ANTĐ đã thông tin, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao. Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty nay đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời "vẽ" ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.

Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các nhà đầu tư khi nhận được "tiền lãi" từ Hạnh thì tin tưởng, nhưng không hề biết đây chỉ là chiêu lấy "mỡ nó rán nó". Cho đến khi biết công ty bị điều tra, nhiều người mới ngã ngửa. Và đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn hy vọng và trông chờ việc Hạnh trả tiền.