Muani trượt dài sau cú đá hỏng trước Argentina

Randal Kolo Muani suýt trở thành người hùng, nhưng giờ trượt dài trong nỗi thất vọng và mất luôn chỗ đứng ở đội tuyển Pháp.

Từ khoảnh khắc chỉ cách chức vô địch thế giới vài centimet đến hành trình sa sút không phanh, sự nghiệp của Randal Kolo Muani trở thành một trong những câu chuyện buồn nhất của bóng đá Pháp những năm gần đây.

Phút 120+3 trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina, Kolo Muani có cơ hội định đoạt lịch sử. Tiền đạo người Pháp thoát xuống đối mặt thủ môn Emiliano Martinez khi tỷ số đang là 3-3. Chỉ cần ghi bàn, tuyển Pháp sẽ vô địch thế giới.

Nhưng Martinez lao ra cực nhanh và dùng chân cứu thua trong khoảnh khắc định mệnh. Ngay sau đó, Pháp thất bại trên chấm luân lưu và đánh mất cúp vàng World Cup. Nhiều năm sau, Kolo Muani vẫn thừa nhận ám ảnh với pha bóng ấy.

Sau World Cup 2022, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn chơi bùng nổ với 15 bàn thắng cùng 14 kiến tạo cho Frankfurt tại Bundesliga. Phong độ ấn tượng giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu trước khi cập bến PSG vào hè 2023 với mức phí lên tới 90 triệu euro.

PSG kỳ vọng Kolo Muani sẽ trở thành trung phong tương lai của bóng đá Pháp. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng.

Dưới thời HLV Luis Enrique, chân sút này không thể tìm được chỗ đứng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng thủ đô Paris. Anh liên tục đánh mất sự tự tin, phong độ lao dốc và dần bị đẩy khỏi kế hoạch dài hạn.

Muani sa sút kể từ khi sang PSG.

Tháng 1/2025, Kolo Muani chuyển sang Juventus theo dạng cho mượn. Tại Italy, anh phần nào hồi sinh với 10 bàn sau 22 trận, đủ để đội bóng thành Turin muốn giữ bản thân ở lại. Tuy nhiên, Juventus và PSG không tìm được tiếng nói chung trong thương vụ mua đứt.

Mọi thứ tệ hơn khi Kolo Muani tiếp tục được đem cho Tottenham mượn ở mùa 2025/26. Được kỳ vọng giải quyết bài toán hàng công cho Spurs, tiền đạo người Pháp gây thất vọng toàn diện. Sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh chỉ ghi vỏn vẹn một bàn và có một kiến tạo.

Phong độ thảm họa của Kolo Muani khiến giới truyền thông xem anh là một trong những bản hợp đồng cho mượn tệ nhất lịch sử Tottenham. Dễ hiểu khi Spurs phải ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải này.

Hệ quả đến ngay lập tức. HLV Didier Deschamps quyết định loại Kolo Muani khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026. Thay vào đó, cơ hội được trao cho Jean-Philippe Mateta sau mùa giải ổn định cùng Crystal Palace.

Từ người hùng suýt giúp tuyển Pháp vô địch thế giới đến cầu thủ bị chính đội tuyển quay lưng, Kolo Muani trải qua cú trượt dài đầy cay đắng. Ở tuổi 27, sự nghiệp của tiền đạo người Pháp chưa khép lại, nhưng có lẽ khó trở nên rực rỡ sau cú đá hỏng tại World Cup 2022.