Tiền đạo Tottenham gặp sự cố nổ lốp xe

Randal Kolo Muani may mắn không bị thương sau vụ tai nạn ôtô trên đường cao tốc, song phải bay muộn trước trận đấu ở Champions League của Tottenham.

Muani khiến NHM Totthenham hú vía. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo Randal Kolo Muani của Tottenham trải qua một phen hú vía khi chiếc xe anh điều khiển gặp sự cố trên đường cao tốc M25 tại Hertfordshire. Nguyên nhân được xác định là lốp trước bên trái bất ngờ nổ, khiến chiếc Ferrari mất kiểm soát và hư hỏng phần đầu xe.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Kolo Muani đang trên đường tới sân bay Stansted sau buổi tập. Anh chuẩn bị cùng Tottenham di chuyển sang Đức để làm khách trên sân Eintracht Frankfurt tại lượt trận cuối của vòng bảng Champions League vào rạng sáng 29/1.

Rất may, tiền đạo 27 tuổi không bị thương và không cần hỗ trợ y tế. Đáng chú ý, Wilson Odobert, một cầu thủ khác của Tottenham, di chuyển ngay phía sau Kolo Muani vào thời điểm tai nạn xảy ra.

Odobert nhanh chóng dừng xe ở làn khẩn cấp để kiểm tra tình trạng của đồng đội. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hai cầu thủ đứng bên vệ đường, trong khi chiếc Ferrari Purosangue màu đen bị hư hỏng đáng kể ở phần đầu.

HLV Thomas Frank xác nhận cả hai cầu thủ đều an toàn. "Cả hai đều ổn. Đó là một tai nạn nhỏ do nổ lốp. Những người liên quan đều không sao, chỉ là họ bị chậm lịch trình", ông Frank cho biết.

Do sự cố, Tottenham khởi hành sang Đức không có Kolo Muani và Odobert. Tuy nhiên, ban huấn luyện xác nhận cả hai sẽ bay chuyến sau, hội quân muộn cùng toàn đội và vẫn được kỳ vọng sẵn sàng cho trận đấu.

Với Tottenham, đây là tin tích cực trong bối cảnh lịch thi đấu Champions League đang bước vào giai đoạn then chốt, bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng có thể ảnh hưởng tới kết quả của đội bóng.