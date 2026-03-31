Cái kết cho người bỏ lỡ cơ hội vàng ở World Cup 2022

Viễn cảnh tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Pháp đang trở nên xa vời với tiền đạo Randal Kolo Muani.

Kolo Muani nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026.

Theo L’Equipe, trừ khi có thêm ca chấn thương ở hàng công, khả năng Kolo Muani góp mặt tại World Cup 2026 mùa hè tới là rất thấp.

Theo những đánh giá gần đây của ban huấn luyện tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps đã định hình xong bộ khung hàng công cho “Les Bleus”. Có tới 7 cái tên được xem là chắc suất, gồm hai ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Bên cạnh đó là dàn cầu thủ trẻ trung có phong độ cao như Desire Doue, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki và Hugo Ekitike.

Trong bối cảnh đó, suất còn lại trên hàng công đang trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Marcus Thuram và Maghnes Akliouche. Với phong độ ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Thuram được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Akliouche cũng cho thấy tiềm năng lớn hơn Kolo Muani ở thời điểm hiện tại.

Trong trường hợp HLV Deschamps quyết định mang theo 9 tiền đạo đến World Cup 2026, cả Thuram và Akliouche dường như là những lựa chọn ưu tiên hơn Kolo Muani. Nếu điều này trở thành sự thật, đó sẽ là đoạn kết buồn cho chân sút đang khoác áo Tottenham.

Bản thân Kolo Muani cũng đang không có phong độ tốt tại Tottenham mùa này. Anh mới ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 23 trận cho Spurs, con số gây thất vọng lớn đối với ban huấn luyện tuyển Pháp.

Khoảnh khắc bỏ lỡ của Muani trước Argentina.

CĐV bóng đá Pháp cũng chưa nguôi ngoai việc Kolo Muani bỏ lỡ cơ hội “vàng” ở chung kết World Cup 2022 gặp Argentina. Ở phút cuối hiệp phụ thứ hai của trận đại chiến, anh đối mặt Emiliano Martínez trong tư thế trống trải. Nhưng thay vì làm lưới rung, Kolo Muani lại thất bại trước phản xạ phi thường của Martinez.

Argentina sau đó lên ngôi vô địch thế giới, còn Kolo Muani mang theo nỗi đau đó như một vết xước không bao giờ lành. “Cú sút đó vẫn mắc trong cổ họng tôi và nó sẽ ở đó suốt đời”, Kolo Muani thổ lộ vào năm 2023.

Nếu Kolo Muani bị loại khỏi đội hình dự World Cup 2026, điều đó không phải điều ngạc nhiên. Nó càng phản ánh đúng thực tế về sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình đầy ắp ngôi sao của tuyển Pháp hiện tại.

